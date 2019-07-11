«Виживуть не всі». Експерт розказав, як змінилися правила гри на ринку пального з 1 липня



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Куюн впевнений, що всі нелегали працюватимуть до останнього і все ж сподівається, що вони зроблять всі документи і легалізуються

З 1 липня створюється єдиний реєстр, де будуть ті оператори ринку, які мають ліцензії - Куюн

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що з 1 липня 2019 року почав діяти Єдиний державний реєстр, де фіксують тих операторів ринку, які отримали ліцензію на виробництво, гуртову, роздрібну торгівлю нафтопродуктами та їхнє зберігання.

За словами експерта, вартість ліцензії суто формальна. «Для гуртової торгівлі вона складає 5 тис. грн, для роздрібної – 1 тис. грн на рік», - зазначив Куюн.

Куюн повідомив, що для отримання ліцензії потрібен акт введення в експлуатацію об’єкта, допуск на проведення пожежонебезпечних робіт, встановлення касового апарату.

«Всі ці документи потрібні були і раніше. По суті, зараз відбувається інвентаризація всієї інфраструктури з продажу та зберігання нафтопродуктів та їхнього виробництва. Отже, це перша частина реформи», - говорить експерт.

Друга частина, за словами Куюна, полягає в обов’язковому обладнанні сховища рівнемірами та витратомірами. «Дані будуть передаватися Державній фіскальній службі (ДФС)», - уточнив він.

Експерт стверджує, що третьою частиною реформи, буде запуск системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП). «Її завдання буде у тому, щоб збирати, аналізувати дані, наприклад, з АЗС, а саме порівнювати дані з рівнемірів, витратомірів і дивитися, скільки сплачено акцизу. Не може бути так, що акцизний збір сплачено з 1 млн тон, а фізично рівнеміри показали 1,2 млн тонн. Тоді справедливо виникне питання: а де ще 200 тис. тон», - наголошує експерт.

Куюн впевнений, що всі нелегали працюватимуть до останнього і все ж сподівається, що вони зроблять всі документи і легалізуються. «Адже що таке нелегальна АЗС? Там не сплачують земельний податок. Немає офіційного працевлаштування, отже, ніхто не сплачує податків із зарплати. Немає касового апарату, значить, ніхто знову не сплачує податків на прибуток», - наголосив експерт.

Втрати через усі нелегальні АЗС оцінюються на рівні 10 млрд грн в рік.