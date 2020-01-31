Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 31 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порівняно з 30 січня курс усіх валют зріс, крім рубля

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,92 грн/долар

На 31 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,92 грн/дол.,

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24,919600 грн за долар;

27,475100 грн за євро;

0,394600 грн за російський рубль;

32,637200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 30 січня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.

Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.