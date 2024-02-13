Еквадор отримає від США Black Hawk в обмін на постачання Мі-17 Україні – ЗМІ

Після отримання Black Hawk Еквадор стане шостим оператором цих вертольотів у Латинській Америці

Окрім передачі вертольотів та запасних частин до них, США також проведуть навчання екіпажів та персоналу

Еквадор отримає від Сполучених Штатів вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських Мі-17. Про це повідомляє Infodefensa.

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«Передача цих вертольотів послідує за передачею еквадорською армією російських Мі-171 і 17-1В, які наразі мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk у Латинській Америці (після Колумбії, Бразилії, Аргентини, Мексики і Чилі). Після отримання вертольоти будуть задіяні в боротьбі з терористичними організаціями, що діють на території країни.

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Сполучені Штати нададуть технічну допомогу в експлуатації Black Hawk через навчання та підготовку нових екіпажів, консультації, логістичну підтримку, постачання деталей, компонентів і запасних частин. Крім того, підготовку пройде і персонал, що відповідатиме за обслуговування техніки.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. За його словами, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

До слова, оглядач німецької газети Bild журналіст Юліан Рьопке заявив, що німецькі гелікоптери Sea King Mk 41 – це «барахло», яке небезпечне для українських пілотів. Він розповів, що «проблема Sea King полягає в простому старінні»: якщо в 2006 році для забезпечення однієї години польоту потрібно було від 50 до 60 годин технічного обслуговування, зараз це співвідношення становить 1 до 120.