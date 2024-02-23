Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом

За одним сценарієм літо подовшає на два тижні, а за іншим – на місяць

У наступні 20 років тривалість літа в Україні може збільшитись майже на місяць, порівняно із початком століття. Про це в інтерв'ю РБК розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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«У найближчі 20 років тривалість літа на переважній більшості території України може збільшитись на тиждень, за іншим сценарієм – на два тижні, порівняно з початком століття. У середині століття літо може тривати на два-три тижні довше і майже на місяць за іншим сценарієм», – розповіла вона.

За словами науковиці, подальше зростання температури повітря і надалі зумовлюватиме зміну сезонів: тривалість літа зростатиме, а зими – зменшуватиметься. Вона наголосила, що в Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбувалось майже у 2,5 рази швидше, ніж глобальної.

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«Збільшується кількість літніх днів з середньою за добу температурою повітря вище 15 град у середньому на 8 днів кожні 10 років. Такі зміни зумовили суттєве зростання літнього періоду в Україні. Торік ми спостерігали у вересні температуру повітря, яка характерна для червня-липня», – зазначила Балабух.

Науковиця додала, що літній період стає більш спекотним – зростає кількість спекотних днів, збільшується кількість тропічних ночей, що збільшує теплове навантаження на людей. Тривалість холодного періоду зменшується, зима стає не лише коротшою, а й менш суворою – ці зміни призвели до того, що взимку замість снігу йде дощ.

Зазначимо, що тому, що Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Середня температура у 2023 році була на 0,17°C вищою, ніж у 2016-му, який раніше був найспекотнішим роком в історії, що свідчить про дуже значне підвищення кліматичних показників.