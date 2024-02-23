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Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом
Тривалість літа в Україні зростатиме, а зими – зменшуватиметься
фото з відкритих джерел

За одним сценарієм літо подовшає на два тижні, а за іншим – на місяць

У наступні 20 років тривалість літа в Україні може збільшитись майже на місяць, порівняно із початком століття. Про це в інтерв'ю РБК розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

«У найближчі 20 років тривалість літа на переважній більшості території України може збільшитись на тиждень, за іншим сценарієм – на два тижні, порівняно з початком століття. У середині століття літо може тривати на два-три тижні довше і майже на місяць за іншим сценарієм», – розповіла вона.

За словами науковиці, подальше зростання температури повітря і надалі зумовлюватиме зміну сезонів: тривалість літа зростатиме, а зими – зменшуватиметься. Вона наголосила, що в Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбувалось майже у 2,5 рази швидше, ніж глобальної.

«Збільшується кількість літніх днів з середньою за добу температурою повітря вище 15 град у середньому на 8 днів кожні 10 років. Такі зміни зумовили суттєве зростання літнього періоду в Україні. Торік ми спостерігали у вересні температуру повітря, яка характерна для червня-липня», – зазначила Балабух.

Науковиця додала, що літній період стає більш спекотним – зростає кількість спекотних днів, збільшується кількість тропічних ночей, що збільшує теплове навантаження на людей. Тривалість холодного періоду зменшується, зима стає не лише коротшою, а й менш суворою – ці зміни призвели до того, що взимку замість снігу йде дощ.

Зазначимо, що тому, що Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Середня температура у 2023 році була на 0,17°C вищою, ніж у 2016-му, який раніше був найспекотнішим роком в історії, що свідчить про дуже значне підвищення кліматичних показників. 

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Теги: клімат Україна літо зима

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