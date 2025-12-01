Головна Гроші Бізнес
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні 1 вересня запрацювало законодавство у сфері лобіювання
колаж: glavcom.ua

У банківській сфері Ощадбанк один із перших серед фінансових установ доєднався до Реєстру

У новоствореному Реєстрі прозорості НАЗК, який також називають реєстром лобістів, наразі значиться 108 активних учасників. До переліку входять бізнес-компанії, громадські організації та окремі громадяни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Від моменту запуску Реєстру загалом подалося 110 учасників, але участь двох із них згодом призупинено. Серед зареєстрованих – 55 компаній, 54 фізичні особи та одне іноземне представництво. До переліку входять, зокрема, такі компанії, як Philip Morris Україна, мережа магазинів «Аврора», «Метро Кеш енд Кері Україна», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Ощадбанк.

Реєстр прозорості стрімко зростає: скільки лобістів уже зареєстровано фото 1

У банківській сфері Ощадбанк один із перших серед фінансових установ доєднався до Реєстру.

Інна Бойчук, директорка з корпоративних питань мережі «Аврора», одного з лідерів ритейлу Індексу Опендатаботу 2025, зауважує – закон «Про лобіювання» та безпосередньо Реєстр є лише інструментами. Для того, аби цей механізм запрацював та був дійсно результативним з погляду забезпечення прозорості впливу на прийняття рішень, потрібно системно працювати над формуванням довіри навколо новоствореного інституту лобіювання.

У Спілці українських підприємців зауважують, що основний етап взаємодії новостворених лобістів із державою розпочнеться у січні 2026 року, коли подаватиметься перший звіт про лобіювання. Саме тоді можна буде повноцінно оцінити роботу Реєстру – його навантаження, функціональність і зручність використання.

Нагадаємо, 1 вересня 2025 року в Україні набув чинності закон «Про лобіювання». Одночасно з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило в експлуатацію Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає та оприлюднює дані про лобіювання.

Як повідомлялося, суб’єкти лобіювання самі несуть відповідальність за інформацію, яку вносять до Реєстру прозорості.

