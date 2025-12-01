Реєстр прозорості стрімко зростає: скільки лобістів уже зареєстровано

У банківській сфері Ощадбанк один із перших серед фінансових установ доєднався до Реєстру

У новоствореному Реєстрі прозорості НАЗК, який також називають реєстром лобістів, наразі значиться 108 активних учасників. До переліку входять бізнес-компанії, громадські організації та окремі громадяни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Від моменту запуску Реєстру загалом подалося 110 учасників, але участь двох із них згодом призупинено. Серед зареєстрованих – 55 компаній, 54 фізичні особи та одне іноземне представництво. До переліку входять, зокрема, такі компанії, як Philip Morris Україна, мережа магазинів «Аврора», «Метро Кеш енд Кері Україна», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Ощадбанк.

У банківській сфері Ощадбанк один із перших серед фінансових установ доєднався до Реєстру.

Інна Бойчук, директорка з корпоративних питань мережі «Аврора», одного з лідерів ритейлу Індексу Опендатаботу 2025, зауважує – закон «Про лобіювання» та безпосередньо Реєстр є лише інструментами. Для того, аби цей механізм запрацював та був дійсно результативним з погляду забезпечення прозорості впливу на прийняття рішень, потрібно системно працювати над формуванням довіри навколо новоствореного інституту лобіювання.

У Спілці українських підприємців зауважують, що основний етап взаємодії новостворених лобістів із державою розпочнеться у січні 2026 року, коли подаватиметься перший звіт про лобіювання. Саме тоді можна буде повноцінно оцінити роботу Реєстру – його навантаження, функціональність і зручність використання.

Нагадаємо, 1 вересня 2025 року в Україні набув чинності закон «Про лобіювання». Одночасно з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило в експлуатацію Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає та оприлюднює дані про лобіювання.

Як повідомлялося, суб’єкти лобіювання самі несуть відповідальність за інформацію, яку вносять до Реєстру прозорості.