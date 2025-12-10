У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго

Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року

Для підтримки стабільного електропостачання населення в опалювальний період уряд ухвалив низку рішень

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра енергетики Миколи Колісника.

За словами заступника міністра, у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

«Для підтримки стабільного електропостачання населення в опалювальний період уряд ухвалив низку рішень, зокрема щодо перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, залучення всіх наявних потужностей розподіленої генерації та розширення можливостей імпорту електроенергії для державних компаній. Це дозволить більш рівномірно розподіляти навантаження між регіонами та зменшити кількість черг графіків відключень», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Нагадаємо, 10 грудня у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

