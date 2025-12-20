Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики

В «Укренерго» не повідомляють кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

У неділю, 21 грудня, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно також обмежуватимуть потужності для промисловості та бізнесу.

В «Укренерго» не повідомляють кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – зазначається у повідомленні.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.