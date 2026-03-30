Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах
Мета проєкту створити умови за яких ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть повноцінно працювати на підприємствах компанії
фото: mmr.ua

ДТЕК масштабував проєкт створення інклюзивних робочих місць для ветеранів

Компанія ДТЕК продовжує розвивати інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю і розширив цю програму вже на 24 підприємства. Про це йдеться в матеріалі MMR.

У ньому говориться, що з перших днів повномасштабного вторгнення компанія системно підтримує як мобілізованих співробітників, так і ветеранів.

«Саме так з’явився проєкт зі створення інклюзивного середовища та робочих місць на промислових підприємствах ДТЕК. Його мета – створити умови, за яких ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть повноцінно працювати на підприємствах компанії – навіть у складних виробничих умовах, як-от шахти, теплоелектростанції чи підстанції», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що ключове завдання – змінити підхід до працевлаштування.

Зокрема, в 2025 році ДТЕК першим в Україні запустив пілотний проєкт зі створення інклюзивного робочого середовища на поверхні однієї з шахт компанії. Сьогодні він уже масштабується на 24 виробничі підприємства і продовжує розвиватися.

Проєкт включає в себе комплексний аудит середовища на доступність для людей з інвалідністю, адаптацію наземної інфраструктури, запуск вакансій з автоматичним підбором ролей відповідно до можливостей людини та адаптацію робочих місць під конкретні потреби працівників.

«ДТЕК розвиває інклюзивну інфраструктуру, розширює перелік доступних професій і впроваджує нові рішення для працевлаштування ветеранів. Його мета – зробити все, щоб захисники і захисниці після служби могли повернутися в команду», – підсумували в MMR.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Теги: ДТЕК ветеран праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах
ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua