Іран підтвердив загибель глави Радбезу Алі Ларіджані

Аліна Самойленко
Алі Ларіджані був досвідченим політиком
фото: EPA

Ларіджані вважався однією з ключових фігур режиму, фактично керуючи країною після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї на початку війни

Вища рада національної безпеки Ірану офіційно підтвердила смерть свого секретаря Алі Ларіджані. Це сталося після заяви ізраїльської сторони про успішну ліквідацію високопосадовця в ході нічного авіаудару по Тегерану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Згідно з офіційною заявою Ради, разом із Ларіджані загинули його син Мортеза та кілька охоронців. Також підтверджено загибель заступника секретаря ВРНБ з питань безпеки Алірези Баята. В окремій заяві Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) підтвердив ліквідацію Голамрези Сулеймані –командувача воєнізованого формування «Басідж», якого Ізраїль звинувачував у жорсткому придушенні протестів.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що ліквідація Ларіджані та Сулеймані є «нищівним ударом» по системі управління іранського режиму. За даними ізраїльської розвідки, авіаудару було завдано по одній із конспіративних квартир у Тегерані, де переховувався Ларіджані. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав Ларіджані «босом банди гангстерів», яка керує Іраном, та заявив, що ці удари дають іранському народу шанс взяти долю у свої руки.

Алі Ларіджані був досвідченим політиком: протягом десятиліття він очолював парламент, був головним ядерним переговорником та довіреною особою покійного Хаменеї. Його смерть у момент гострої кризи залишає іранське керівництво без одного з небагатьох стратегів, здатних балансувати між військовими діями та дипломатією. Поховання загиблих посадовців заплановане на ранок середи у центрі Тегерана.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

Теги: Ізраїль Іран війна смерть

