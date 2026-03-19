Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
Дрони над базою у столиці США зафіксували після ескалації з Іраном
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Чиновники обговорили можливу передислокацію на тлі підвищеної загрози

Невідомі безпілотники помітили над військовою базою Форт Макнейр у Вашингтоні, де проживають держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За словами чиновника адміністрації Дональда Трампа, військові посилили моніторинг потенційних загроз через підвищений рівень бойової готовності. Це пов’язано з ударами США та Ізраїлю по Ірану, які підвищили ризики відповідних дій.

Джерело повідомило, що протягом останніх 10 днів над базою Форт Макнейр фіксували по кілька безпілотників за ніч. Саме це стало підставою для посилення заходів безпеки, а також проведення наради у Білому домі щодо подальших кроків реагування.

За словами двох джерел, інциденти з дронами змусили чиновників розглянути варіант передислокації Марко Рубіо та Піта Гегсета. Водночас представник адміністрації наголосив, що наразі вони не змінювали місце проживання.

Форт Макнейр є однією з ключових військових баз у столиці США, де розміщуються високопосадовці оборонного та дипломатичного секторів. Саме тому будь-які інциденти з порушенням повітряного простору над об’єктом розглядаються як потенційна загроза національній безпеці.

Спостереження дронів у Вашингтоні відбуваються на тлі загального посилення безпекових заходів. США оголосили глобальний рівень небезпеки для своїх дипломатичних представництв за кордоном, а також підвищили рівень захисту на низці військових об’єктів усередині країни.

Зокрема, цього тижня на базах Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у штаті Нью-Джерсі та авіабазі Макділл у Флориді рівень захисту підвищили до «Чарлі». Це означає, що військове командування має розвіддані про можливу атаку або загрозу. Вищим рівнем залишається «Дельта», який запроваджують у разі фактичної атаки або її безпосереднього очікування.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.

Теги: дрон війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
Росію атакували безпілотники: уражено підприємство
Росію атакували безпілотники: уражено підприємство
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua