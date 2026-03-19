Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі

Дрони над базою у столиці США зафіксували після ескалації з Іраном

Чиновники обговорили можливу передислокацію на тлі підвищеної загрози

Невідомі безпілотники помітили над військовою базою Форт Макнейр у Вашингтоні, де проживають держсекретар США Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За словами чиновника адміністрації Дональда Трампа, військові посилили моніторинг потенційних загроз через підвищений рівень бойової готовності. Це пов’язано з ударами США та Ізраїлю по Ірану, які підвищили ризики відповідних дій.

Джерело повідомило, що протягом останніх 10 днів над базою Форт Макнейр фіксували по кілька безпілотників за ніч. Саме це стало підставою для посилення заходів безпеки, а також проведення наради у Білому домі щодо подальших кроків реагування.

За словами двох джерел, інциденти з дронами змусили чиновників розглянути варіант передислокації Марко Рубіо та Піта Гегсета. Водночас представник адміністрації наголосив, що наразі вони не змінювали місце проживання.

Форт Макнейр є однією з ключових військових баз у столиці США, де розміщуються високопосадовці оборонного та дипломатичного секторів. Саме тому будь-які інциденти з порушенням повітряного простору над об’єктом розглядаються як потенційна загроза національній безпеці.

Спостереження дронів у Вашингтоні відбуваються на тлі загального посилення безпекових заходів. США оголосили глобальний рівень небезпеки для своїх дипломатичних представництв за кордоном, а також підвищили рівень захисту на низці військових об’єктів усередині країни.

Зокрема, цього тижня на базах Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у штаті Нью-Джерсі та авіабазі Макділл у Флориді рівень захисту підвищили до «Чарлі». Це означає, що військове командування має розвіддані про можливу атаку або загрозу. Вищим рівнем залишається «Дельта», який запроваджують у разі фактичної атаки або її безпосереднього очікування.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.