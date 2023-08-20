За три місяці «Нафтогаз» за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу

Закупівлі «Нафтогазу» суттєво додали ліквідності на ринку газу та забезпечили коштами видобувні компанії

Протягом останніх трьох місяців НАК «Нафтогаз» придбав на майданчику «Української енергетичної біржі» більше 700 млн куб м газу. Про це під час Ukrainian Gas Open 2023, який організувала Асоціація «Газові трейдери України» та Energy Club, повідомив комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Дмитро Абрамович.

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«За період більше 3-х місячної діяльності «Нафтогаз» за збалансованою ціною закупив більше 700 млн куб м газу», – сказав він.

Абрамович зазначив, що закупівлі «Нафтогазу» суттєво додали ліквідності на ринку газу та забезпечили коштами видобувні компанії.

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Він додав, що «Нафтогаз» готовий рухатися в бік більш довгострокових контрактів та виходити з попитом на ринок в подальшому.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля «Нафтогазом» газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння.