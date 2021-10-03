Заступник міністра звинуватив мобільного оператора в нав'язуванні платного контенту (фото)
Ігор Дядюра розповів, як мобільний оператор знімає гроші за послуги, яких він не замовляв
Заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
При цьому протягом останнього року компанія переконувала українців у зворотному – послуги нібито неможливо підключити без дозволу абонента.
За словами чиновника, абонентська плата «згоріла» протягом 17 днів через нав'язаний контент. Після чого мінусовий баланс почав стрімко зростати.
«Ви брехуни і разводіли. Мені не шкода спалених 200 гривень на місяць... Це мізерна плата за те, щоб переконати мене остаточно в тому, що в існуючому вигляді контент-послуги надаватися не можуть. І не будуть», – написав Дядюра.
Він також запевнив, що «не лазить ні по яких сайтах».
Контрагент, який надає непотрібні контент-послуги працює під назвою «Цифрова лабораторія». Компанія зареєстрована в Києві на вул. Дегтярівській, 33-Б.
«Керівником організації є Шахрай Роман Віталійович. Ну що скажу, підходяще прізвище, дуже», – зіронізував заступник міністра.
Раніше стало відомо, що українським мобільним операторам вдалося зберегти «схему» нав'язування контенту українцям. Щорічно з рахунків незаконно списується приблизно 1,5 млрд грн.
При чому 1 млрд грн отримують оператори, а решту ділять між собою контент-агрегатори та інші учасники ринку, загальний обсяг якого сягає 3 млрд грн.