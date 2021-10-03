Заступник міністра звинуватив мобільного оператора в нав'язуванні платного контенту (фото)

Чиновник заявив, що мобільний оператор списує з рахунків гроші за послуги, які споживачі не замовляють, формуючи мінусовий баланс

Ігор Дядюра розповів, як мобільний оператор знімає гроші за послуги, яких він не замовляв

Заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

При цьому протягом останнього року компанія переконувала українців у зворотному – послуги нібито неможливо підключити без дозволу абонента.

За словами чиновника, абонентська плата «згоріла» протягом 17 днів через нав'язаний контент. Після чого мінусовий баланс почав стрімко зростати.

«Ви брехуни і разводіли. Мені не шкода спалених 200 гривень на місяць... Це мізерна плата за те, щоб переконати мене остаточно в тому, що в існуючому вигляді контент-послуги надаватися не можуть. І не будуть», – написав Дядюра.

Він також запевнив, що «не лазить ні по яких сайтах».

Контрагент, який надає непотрібні контент-послуги працює під назвою «Цифрова лабораторія». Компанія зареєстрована в Києві на вул. Дегтярівській, 33-Б.

«Керівником організації є Шахрай Роман Віталійович. Ну що скажу, підходяще прізвище, дуже», – зіронізував заступник міністра.

Раніше стало відомо, що українським мобільним операторам вдалося зберегти «схему» нав'язування контенту українцям. Щорічно з рахунків незаконно списується приблизно 1,5 млрд грн.

При чому 1 млрд грн отримують оператори, а решту ділять між собою контент-агрегатори та інші учасники ринку, загальний обсяг якого сягає 3 млрд грн.

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