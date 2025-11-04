Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні

Президент Асоціації «Газові трейдери України»: «Ми маємо дякувати Богу за нинішні ціни»

Цінова кон’юнктура на газовому ринку грає Україні на руку. Якщо європейська ціна буде конкурентоспроможною, то багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

Як пояснив Мизовець, Європейський Союз суттєво розбудував і продовжує розбудовувати інтерконектори, а також введено багато LNG-терміналів. Чим більше країн, які межують з РФ, будуть розвивати власний ресурс, тим менше можливостей буде у росіян для експорту свого газу. За словами експерта, LNG (зріджений природний газ – «Главком»), на який зробила ставку Європа, мобільніший і дає гнучкість планування постачань. Мизовець вважає, що за нормальних обставин в Європі не спостерігається і не буде спостерігатися дефіциту ресурсу в цьому і наступному опалювальних сезонах.

«Норвегія не знижує видобуток, а Сполучені Штати та багато інших країн постачають до Європи значні обсяги. Економіка Китаю не зростає, тож нових обсягів газу там не потребують. Не вірю, що попит в Азії так зросте, що почнуться «війни за газовози» з Європою», – каже він.

Водночас фахівець наголосив, що технічні можливості для того, аби завести газ в Україну, – абсолютно достатні. «І з імпортом газу трохи легше, ніж з імпортом електроенергії, яку так швидко не знайдеш в Європі. Але це не означає безхмарний опалювальний сезон, розслаблятися не варто», – наголосив президент Асоціації «Газові трейдери України».

Як повідомив нещодавно голова «Нафтогазу», компанія накопичила 13,2 млрд куб м газу в підземних сховищах, виконавши 100% план накопичення. За словами експерта, динаміка запасів у ПСГ щороку демонструє тенденцію до зменшення.

«Достатньо багато газу було закачано ще в часи Covid-19, також серйозні обсяги були імпортовані перед повномасштабним вторгненням. Нагадаю, що газ ближче до кінця 2021 року був дуже дорогий, і його реалізацію відкладали у часі, бо «Нафтогаз» сподівався мінімізувати свої втрати. Але повномасштабна війна скоригувала ці плани: цей газ було відібрано протягом опалювальних сезонів 2023-2024, 2024-2025, і вже наприкінці зими 2025-го ми стикнулися з практичною відсутністю ресурсу, який можна використати саме для задоволення потреб споживачів», – пояснив він.

Мизовець каже, щонайменше третина закачаних обсягів – це технічний газ. «Тому, як на мене, нормальний обсяг, з яким ми маємо заходити в зиму – ближче до 14-15 млрд кубометрів. Зрозуміло, що плани коригуються і динамічно змінюються, зважаючи на удари рашистів. Але не бачу проблем, які не можна вирішити: технічно все це можливо, за умов фінансової допомоги наших європейських партнерів. І будемо відвертими: навряд чи хтось кине Україну без ресурсу, щоб її мешканці банально замерзли взимку 2026-го», – додав президент Асоціації «Газові трейдери України».

Експерт наголосив, що сезон фізичного відбору газу вже стартував, і закачувати у сховища більше нічого не можна.

«Зазвичай протягом опалювального сезону, коли йде сезон відбору, ресурс формується наступним чином: триває видобуток, який не зупиняється, і додатково частина газу відбирається з підземних сховищ. Частка відбору динамічна і залежить від того, скільки газу заходить у ГТС від видобувних компаній та з імпорту. З початком опалювального сезону, якщо ціна на газ в Європі буде високою, відбір буде ближчий до максимуму. Якщо ж європейська ціна буде конкурентоспроможною (як видно з цін на листопад), думаю, достатньо багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів», – каже він.

Мизовець пояснив, що хоч цінові коливання ніхто не скасовував, однак зараз немає такої значної різниці, яка була в доковідні часи. «Коли ціна на європейських хабах протягом літа коливалася в діапазоні 15-20 євро за мегават (обсяг газу енергетичною цінністю в мегават), а взимку – 25-30 євро, що стимулювало закачувати газ влітку у підземні сховища і забирати його звідти в опалювальний сезон. Зараз цей спред мінімальний і всі просто працюють з коліс», – пояснив фахівець.

До слова, через масштабні російські удари по українській газовій інфраструктурі різко зросла потреба у імпорті газу з Євросоюзу. На тлі політичної напруги та погроз керівництва Угорщини й Словаччини щодо обмеження імпорту електрики в Україну, виникло питання щодо можливих перешкод для імпорту газу із цих напрямків.