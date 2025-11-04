Головна Гроші Економіка
Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Збільшення імпорту газу. Експерт пояснив, що грає на руку Україні
Фахівець наголосив, що технічні можливості для того, аби завести газ в Україну, – абсолютно достатні
фото: depositphotos.com

Президент Асоціації «Газові трейдери України»: «Ми маємо дякувати Богу за нинішні ціни»

Цінова кон’юнктура на газовому ринку грає Україні на руку. Якщо європейська ціна буде конкурентоспроможною, то багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

Як пояснив Мизовець, Європейський Союз суттєво розбудував і продовжує розбудовувати інтерконектори, а також введено багато LNG-терміналів. Чим більше країн, які межують з РФ, будуть розвивати власний ресурс, тим менше можливостей буде у росіян для експорту свого газу. За словами експерта, LNG (зріджений природний газ – «Главком»), на який зробила ставку Європа, мобільніший і дає гнучкість планування постачань. Мизовець вважає, що за нормальних обставин в Європі не спостерігається і не буде спостерігатися дефіциту ресурсу в цьому і наступному опалювальних сезонах.

«Норвегія не знижує видобуток, а Сполучені Штати та багато інших країн постачають до Європи значні обсяги. Економіка Китаю не зростає, тож нових обсягів газу там не потребують. Не вірю, що попит в Азії так зросте, що почнуться «війни за газовози» з Європою», – каже він.

Водночас фахівець наголосив, що технічні можливості для того, аби завести газ в Україну, – абсолютно достатні. «І з імпортом газу трохи легше, ніж з імпортом електроенергії, яку так швидко не знайдеш в Європі. Але це не означає безхмарний опалювальний сезон, розслаблятися не варто», – наголосив президент Асоціації «Газові трейдери України».

Як повідомив нещодавно голова «Нафтогазу», компанія накопичила 13,2 млрд куб м газу в підземних сховищах, виконавши 100% план накопичення. За словами експерта, динаміка запасів у ПСГ щороку демонструє тенденцію до зменшення.

«Достатньо багато газу було закачано ще в часи Covid-19, також серйозні обсяги були імпортовані перед повномасштабним вторгненням. Нагадаю, що газ ближче до кінця 2021 року був дуже дорогий, і його реалізацію відкладали у часі, бо «Нафтогаз» сподівався мінімізувати свої втрати. Але повномасштабна війна скоригувала ці плани: цей газ було відібрано протягом опалювальних сезонів 2023-2024, 2024-2025, і вже наприкінці зими 2025-го ми стикнулися з практичною відсутністю ресурсу, який можна використати саме для задоволення потреб споживачів», – пояснив він.

Мизовець каже, щонайменше третина закачаних обсягів – це технічний газ. «Тому, як на мене, нормальний обсяг, з яким ми маємо заходити в зиму – ближче до 14-15 млрд кубометрів. Зрозуміло, що плани коригуються і динамічно змінюються, зважаючи на удари рашистів. Але не бачу проблем, які не можна вирішити: технічно все це можливо, за умов фінансової допомоги наших європейських партнерів. І будемо відвертими: навряд чи хтось кине Україну без ресурсу, щоб її мешканці банально замерзли взимку 2026-го», – додав президент Асоціації «Газові трейдери України».

Експерт наголосив, що сезон фізичного відбору газу вже стартував, і закачувати у сховища більше нічого не можна.

«Зазвичай протягом опалювального сезону, коли йде сезон відбору, ресурс формується наступним чином: триває видобуток, який не зупиняється, і додатково частина газу відбирається з підземних сховищ. Частка відбору динамічна і залежить від того, скільки газу заходить у ГТС від видобувних компаній та з імпорту. З початком опалювального сезону, якщо ціна на газ в Європі буде високою, відбір буде ближчий до максимуму. Якщо ж європейська ціна буде конкурентоспроможною (як видно з цін на листопад), думаю, достатньо багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів», – каже він.

Мизовець пояснив, що хоч цінові коливання ніхто не скасовував, однак зараз немає такої значної різниці, яка була в доковідні часи. «Коли ціна на європейських хабах протягом літа коливалася в діапазоні 15-20 євро за мегават (обсяг газу енергетичною цінністю в мегават), а взимку – 25-30 євро, що стимулювало закачувати газ влітку у підземні сховища і забирати його звідти в опалювальний сезон. Зараз цей спред мінімальний і всі просто працюють з коліс», – пояснив фахівець.

До слова, через масштабні російські удари по українській газовій інфраструктурі різко зросла потреба у імпорті газу з Євросоюзу. На тлі політичної напруги та погроз керівництва Угорщини й Словаччини щодо обмеження імпорту електрики в Україну, виникло питання щодо можливих перешкод для імпорту газу із цих напрямків.

