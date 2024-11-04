В Україну прибув ревізор зі США

Діяльність Офісу головного інспектора є важливою для підтримки зусиль України на шляху до членства в ЄС та НАТО

До Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту США Карделл Річардсон, відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як зазначила Брінк, діяльність Офісу головного інспектора є важливою для підтримки зусиль України на шляху до членства в ЄС та НАТО. За її словами, моніторинг допомоги також сприяє забезпеченню суспільної підтримки боротьби України за свободу.

Нагадаємо, США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Перелік озброєння, яке увійшло до пакета допомоги:

боєприпаси для ППО Nasams;

ракети для ПЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для безпілотників;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для РСЗВ Himars;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.

До слова, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.