Земельні аукціони принесли перший мільярд гривень в бюджети громад

Найбільше земельних онлайн-аукціонів було оголошено в Київській, Львівській, Одеській, Черкаській та Закарпатській областях

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, за майже півтора року функціонування електронних земельних аукціонів, які стартували в рамках земельної реформи, вже вдалося залучити до бюджетів різних рівнів 1 млрд грн. Із них 248 млн грн надійшли від оренди ділянок, 767 млн грн – від продажу приватних с/г ділянок та комунальної чи державної землі, але не сільськогосподарського призначення.

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Нагадаємо, що продаж сільгоспземель державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу й надалі залишається забороненим.

Загальна площа зданих в оренду ділянок – понад 54 тис. га, проданих – майже 38 тис. га. За час функціонування нового формату земельних торгів, через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, в них взяли участь 5,5 тис. учасників по всій Україні. Як результат: маємо 3 тис. успішно проведених аукціонів із продажу чи здачі в оренду земель. Ще 467 торгів перебувають на етапі укладення угод та можуть принести дохід у понад 400 млн грн.

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Найбільше земельних онлайн-аукціонів було оголошено в Київській, Львівській, Одеській, Черкаській та Закарпатській областях.

«Завдяки електронним торгам ми змогли налагодити процес продажу та передачі землі в оренду на прозорих умовах, яких раніше в Україні не було. За 1,5 року для учасників ринку землі було створено рівні правила та чесну конкуренцію. Це дало вже дієвий результат: ефективний розвиток земельної реформи та перший мільярд гривень, який був спрямований до бюджетів різних рівнів», – підкреслив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

«Понад тисяча організаторів завдяки електронним аукціонам змогла ефективніше управляти своїм майном. Левова частка землі на е-аукціонах – це оренда комунальних ділянок. Завдяки цьому громади змогли отримати у свої бюджети додаткові доходи», – зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Станом на кінець березня 2023 року в системі оголошено понад 1,5 тисячі земельних торгів. Загальна стартова вартість цих торгів – майже 480 млн грн. Площа ділянок становить понад 34 тис. га.

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Нагадаємо, на завершення аграрного сезону в Україні, аграрії зібрали 44,1 млн тонн сільськогосподарських культур із загальної площі 13,13 млн га