Набули чинності нові правила роботи обмінників: що зміниться з 1 вересня

Нововведення торкнуться й інших небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями

До 31 серпня обмінники мали облаштувати приміщення системами технологічного відеоконтролю

Починаючи з 1 вересня в Україні набули чинності нові правила роботи обмінників. Зокрема Національний банк України зобов'язав пункти обміну валют встановити камери відеоспостереження до 1 вересня. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

«Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

До 31 серпня обмінники мали облаштувати приміщення системами технологічного відеоконтролю. Попередній кінцевий термін був 3 серпня, але його вирішили продовжити до кінця літа.

«Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку Національний банк продовжив цей строк до 31 серпня 2022 року», – пояснили в НБУ.

Крім того, такий обов'язок запровадили й для інших небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.

Раніше Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки. Також Нацбанк відзвітував про обсяги емісії гривні під час війни.