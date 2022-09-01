Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Набули чинності нові правила роботи обмінників: що зміниться з 1 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Набули чинності нові правила роботи обмінників: що зміниться з 1 вересня
Нововведення торкнуться й інших небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями
фото з відкритих джерел

До 31 серпня обмінники мали облаштувати приміщення системами технологічного відеоконтролю

Починаючи з 1 вересня в Україні набули чинності нові правила роботи обмінників. Зокрема Національний банк України зобов'язав пункти обміну валют встановити камери відеоспостереження до 1 вересня. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

«Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

До 31 серпня обмінники мали облаштувати приміщення системами технологічного відеоконтролю. Попередній кінцевий термін був 3 серпня, але його вирішили продовжити до кінця літа.

«Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку Національний банк продовжив цей строк до 31 серпня 2022 року», – пояснили в НБУ.

Крім того, такий обов'язок запровадили й для інших небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.

Раніше Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки. Також  Нацбанк відзвітував про обсяги емісії гривні під час війни.

Читайте також: Долар по 40: чи надовго? Катерина Рожкова про нову валютну реальність та війну з обмінниками
Теги: курс валют НБУ Нацбанк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмінні пункти валют працюватимуть за новими правилами  
Нацбанк посилив вимоги до обмінників валюти
2 серпня, 10:31
Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло
Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам
8 серпня, 07:27
Українці висміяли в мережі заборону публікувати курс валют
Обмінникам заборонили публікувати курс валют: українці відреагували фотожабами
30 липня, 16:13

Особисті фінанси

Набули чинності нові правила роботи обмінників: що зміниться з 1 вересня
Набули чинності нові правила роботи обмінників: що зміниться з 1 вересня
Ціни на цукор: чого чекати і чи буде дефіцит 
Ціни на цукор: чого чекати і чи буде дефіцит 
Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Компенсація за прихисток переселенців: Кабмін ухвалив важливе рішення
Скільки коштують сезонні овочі в українських містах: шокуючі ціни (фото)
Скільки коштують сезонні овочі в українських містах: шокуючі ціни (фото)
Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка
Як постраждалим від війни отримати виплати: довідка
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
94K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
66K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31K
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
26K
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
19K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Новини

Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту