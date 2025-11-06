Головна Гроші Особисті фінанси
1500 грн на віртуальний рахунок. Уряд запустив нову програму для вчителів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7-9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи
Реєстрація для педагогів на платформі «Вектор» відкриється у грудні 2025 року

Уряд запустили новий інструмент підтримки українських педагогів – політику «Гроші ходять за вчителем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

«Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога. Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі», – пояснила Свириденко.

Участь в пілотному проєкті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7-9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи. Реєстрація для педагогів на платформі «Вектор» відкриється у грудні 2025 року за посиланням.

«Навчання розпочнеться на початку нового року. Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру у наших вчителів – тих, хто щодня формує майбутнє країни», – додала глава уряду.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради України доручив Кабінету міністрів опрацювати правку до проєкту бюджету-2026, яка передбачає підвищення заробітної плати вчителів. Згідно з правкою №1076, з 1 вересня 2026 року щомісячний оклад педагогів середньої, професійної та фахової передвищої освіти має становити не менше трьох мінімальних зарплат.

