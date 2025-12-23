Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам

Військовий пояснив, чому нинішня винагорода для бійців, що воюють на нулі, вже не є такою великою, як комусь видається

Якщо комусь і підвищувати зарплату у 2026 році, то військовим, а не народним депутатам, як це прописано в держбюджеті на 2026 рік, вважає Герой України, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який провів на нулі 471 день поспіль. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Звичайно, якщо вже комусь підвищувати зарплату, то військовим, а не депутатам. Це однозначно», – сказав Сергій Тищенко.

Військовий також прокоментував, наскільки справедливою є нинішня грошова винагорода для бійців, які виконують завдання в зоні бойових дій: «Справа в тому, що коли я заходив на позицію, ціни одні були, і тоді здавалася така зарплата нормальною. Виходиш – ціни зовсім інші. Військовим, які таке терплять, однозначно можна платити і більше».

Сергій Тищенко також зізнався, що деякі його знайомі навіть думали, ніби він «просто захотів заробити гроші і тому не виходив так довго з позиції».

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, колишній народний депутат Ігор Луценко в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що державний бюджет на 2026 рік, який не передбачає підвищення базового грошового забезпечення для військовослужбовців, підриває моральний стан армії. Коментуючи підвищення виплат народним депутатам, Луценко назвав це рішення «аморальним». При цьому військовий наголосив: справжня проблема полягає не в цьому.

За його словами, на грошове забезпечення всіх військовослужбовців ЗСУ у 2026 році передбачено близько 1,27 трлн грн. Водночас мільярди гривень влада спрямує, зокрема, на інфраструктуру, соціальні роздачі та програми на кшталт «Національного кешбеку».

До слова, підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору.