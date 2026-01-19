«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського

Результатів немає, а ситуація на ринку тютюну погіршується, – Гетманцев оцінив роботу нового директора БЕБ Цивінського

Народний депутат Данило Гетманцев в інтерв'ю заявив, що після призначення нового директора Бюро економічної безпеки орган так і не показав результатів роботи. Зокрема Голова фінансового комітету ВРУ наголосив, що питання нелегального продажу електроніки залишається невирішеним, ситуація на ринку тютюну взагалі погіршується, а в Бюро досі працюють одіозні керівники.

«Абсолютно можна погодитися – результатів немає. Водночас ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. І чому власне пів року треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення нам незрозуміло», – зазначив Гетманцев.

На його думку, крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося.

«Ми не бачимо поки що результатів. Більше того, ми бачимо що те ж саме питання з Ябко і взагалі нелегальної нелегального ринку електроніки воно не вирішене. Ми бачимо що ситуація на ринку тютюну погіршується. Ми бачимо, що певні питання, які є з тими чи іншими зловживаннями з оподаткуванням – вони також на жаль розслідуються не так швидко, як би нам хотілося», – заявив Гетманцев, зазначивши, що все ж таки сподівається почути від Бюро економічної безпеки про припинення злочинів в цих сферах.

Нардеп також зазначив, що на перезавантаження БЕБ потрібно ще пів року, але воно не має йти всупереч вирішенню конкретних кримінальних справ, де є вже склад.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вже закликав Бюро економічної безпеки прискоритись та довести до логічного завершення резонансні розслідування.

Своєю чергою журналіст телеканалу 1+1 Євген Плінський заявив, що Бюро економічної безпеки неспроможне зупинити схемний бізнес

Нагадаємо, закриття схем з ухилення від сплати податків є вимогою Міжнародного валютного фонду. Протидіяти їм має Бюро економічної безпеки. Проте після призначення нового директора результати роботи БЕБ погіршилися. Зокрема сума відшкодувань у кримінальних провадженнях зменшилася вдвічі, а ринок нелегальних сигарет сягнув рекордних 17,8%. Крім того, через нелегальний продаж техніки Apple бюджет України продовжує щороку втрачати від 10 до 15 млрд грн.