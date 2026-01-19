Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського
Гетманцев про роботу нового очільника БЕБ Цивінського: ми не бачимо результатів
фото: unian.ua

Результатів немає, а ситуація на ринку тютюну погіршується, – Гетманцев оцінив роботу нового директора БЕБ Цивінського

Народний депутат Данило Гетманцев в інтерв'ю заявив, що після призначення нового директора Бюро економічної безпеки орган так і не показав результатів роботи. Зокрема Голова фінансового комітету ВРУ наголосив, що питання нелегального продажу електроніки залишається невирішеним, ситуація на ринку тютюну взагалі погіршується, а в Бюро досі працюють одіозні керівники.

«Абсолютно можна погодитися – результатів немає. Водночас ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. І чому власне пів року треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення нам незрозуміло», – зазначив Гетманцев. 

На його думку, крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося. 

«Ми не бачимо поки що результатів. Більше того, ми бачимо що те ж саме питання з Ябко і взагалі нелегальної нелегального ринку електроніки воно не вирішене. Ми бачимо що ситуація на ринку тютюну погіршується. Ми бачимо, що певні питання, які є з тими чи іншими зловживаннями з оподаткуванням – вони також на жаль розслідуються не так швидко, як би нам хотілося», – заявив Гетманцев, зазначивши, що все ж таки сподівається почути від Бюро економічної безпеки про припинення злочинів в цих сферах. 

Нардеп також зазначив, що на перезавантаження БЕБ потрібно ще пів року, але воно не має йти всупереч вирішенню конкретних кримінальних справ, де є вже склад. 

Раніше Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вже закликав Бюро економічної безпеки прискоритись та довести до логічного завершення резонансні розслідування.

Своєю чергою журналіст телеканалу 1+1 Євген Плінський заявив, що Бюро економічної безпеки неспроможне зупинити схемний бізнес

Нагадаємо, закриття схем з ухилення від сплати податків є вимогою Міжнародного валютного фонду. Протидіяти їм має Бюро економічної безпеки. Проте після призначення нового директора результати роботи БЕБ погіршилися. Зокрема сума відшкодувань у кримінальних провадженнях зменшилася вдвічі, а ринок нелегальних сигарет сягнув рекордних 17,8%. Крім того, через нелегальний продаж техніки Apple бюджет України продовжує щороку втрачати від 10 до 15 млрд грн. 

Читайте також:

Теги: Данило Гетманцев корупція в Україні Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня?
Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня?
24 грудня, 2025, 17:14
Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко впевнений: їй мстяться за «атаку» на антикорупційні органи
Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни інтерв’ю
15 сiчня, 22:45
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє Скандал
14 сiчня, 10:40
У справі фігурують бізнесмени, колишні урядовці та інші особи, які підозрюються у розкраданні грошей «Енергоатома»
«Операція «Мідас». Антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування
26 грудня, 2025, 16:54
В Україні з 1 січня збільшилася мінімальна зарплата
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
1 сiчня, 17:51
САП проситиме для депутатки запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн
Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Тимошенко
16 сiчня, 09:42
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
23 грудня, 2025, 23:00
Геннадій Новіков уточнив, що наразі лише три банки обслуговують гральний бізнес у платіжній системі Mastercard і лише один – за Visa
Боротьба з нелегальним гральним ринком. Глава PlayCity звернувся до НБУ
26 грудня, 2025, 15:55
Держава продала депутату ОПЗЖ Льовочкіну 460 гектарів у Карпатах по 2 тисячі грн за сотку
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
13 сiчня, 15:20

Події в Україні

«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського
«Ми не бачимо результатів», – нардеп про роботу БЕБ після призначення Олександра Цивінського
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста
СБУ викрила вісім російських агітаторів: від посадовиці суду до рецидивіста
На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано
На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано
РФ пошкодила п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області
РФ пошкодила п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області
За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)
За рік СБУ знищила російську ППО на $4 млрд (відео)
Покровський напрямок: Сирський повідомив про виснажливе протистояння
Покровський напрямок: Сирський повідомив про виснажливе протистояння

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua