Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
фото: esbu.gov.ua

Новий директор БЕБ підвищив у званнях цілу низку керівників

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський наприкінці січня підвищив у званні низку керівників БЕБ. Про це йдеться у офіційному листі БЕБ.

Керівник одеського територіального управління БЕБ Сергій Мунтян отримав від Цивінського спеціальне звання полковника. Крім Мунтяна підвищені у званнях керівник територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін та ексдетектив НАБУ, керівник територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко. 

Спеціальні звання лейтенанта зараз мають керівник столичного БЕБ Назар Константинов та очільниця Волинського управління Лариса Ревіна. Як зазначають у Бюро ще двоє очільників регіональних підрозділів наразі звільнені. Йдеться про Андрія Козюка, який очолював львівське БЕБ та Олега Пахніца з Полтави. 

Серед тих, хто отримав звання від Цивінського цьогоріч, на думку народного депутата Данило Гетманцева, найбільш одіозним є саме Мунтян.

«Ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. Ми навіть на ТСК розглядали його справи, ті зловживання які були вчинені в тих чи інших проявах і чому власне пів року треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення не зрозуміло», – зауважив нардеп, зазначивши також, що крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося. 

Читайте також:

Теги: Данило Гетманцев розслідування Олександр Цивінський Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Чоловік кинув гранату у Полтаві, пошкоджено кілька авто
У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці, пошкоджено авто
2 сiчня, 17:04
За словами депутата, платники податків звільняються від відповідальності у разі неможливості виконати свої податкові обов’язки
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
23 сiчня, 19:50
Іспанські прокурори припинили попереднє розслідування щодо відомого 82-річного співака Хуліо Іглесіаса
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса
24 сiчня, 05:29
Депутат вважає, що для виведення грошей із «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і БЕБ
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
28 сiчня, 09:38
Котик, якого зоозахисники відібрали в дівчини, що знущалася над тваринами
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
4 сiчня, 21:28
Поліцейські затримали чоловіка під час зустрічі із «клієнтом», коли той передавав ділку гроші
Пішки до Румунії за $10 тис.: поліція Києва заблокувала чергову схему для ухилянтів
14 сiчня, 11:36
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
Гетманцев хоче кардинально переглянути підхід до підрахунку пенсій та прожиткового мінімуму
Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував схему
29 сiчня, 15:14

Події в Україні

Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua