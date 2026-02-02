Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи

Новий директор БЕБ підвищив у званнях цілу низку керівників

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський наприкінці січня підвищив у званні низку керівників БЕБ. Про це йдеться у офіційному листі БЕБ.

Керівник одеського територіального управління БЕБ Сергій Мунтян отримав від Цивінського спеціальне звання полковника. Крім Мунтяна підвищені у званнях керівник територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін та ексдетектив НАБУ, керівник територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко.

Спеціальні звання лейтенанта зараз мають керівник столичного БЕБ Назар Константинов та очільниця Волинського управління Лариса Ревіна. Як зазначають у Бюро ще двоє очільників регіональних підрозділів наразі звільнені. Йдеться про Андрія Козюка, який очолював львівське БЕБ та Олега Пахніца з Полтави.

Серед тих, хто отримав звання від Цивінського цьогоріч, на думку народного депутата Данило Гетманцева, найбільш одіозним є саме Мунтян.

«Ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. Ми навіть на ТСК розглядали його справи, ті зловживання які були вчинені в тих чи інших проявах і чому власне пів року треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення не зрозуміло», – зауважив нардеп, зазначивши також, що крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося.