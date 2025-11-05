Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом вагітності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Ключові зміни

Одноразова виплата при народженні: Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн. Ця сума буде виплачена одноразово, на відміну від попереднього порядку, коли виплата (41 280 грн) розподілялась на кілька місяців.

Гнучкий «Пакунок малюка»: Тепер набір для новонародженого можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.

Щомісячна допологова допомога: Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.

Підтримка по догляду за дитиною до 1 року: Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до 1 року.

Ініціатива «єЯсла»: Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Одноразова допомога для першокласників: Вводиться виплата в розмірі 5 тис. грн кожному першокласнику. Цей «Пакунок школяра» призначений на придбання речей до школи та надаватиметься всім родинам, незалежно від їхнього доходу.

Варто зазначити, що у разі підписання президентом закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

До слова, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.

Читайте також:

Теги: дитина Верховна Рада соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Веніславський запропонував розробити алгоритм поведінки для апарату парламенту для «екстрених ситуацій»
«Дві години різними частинами тіла стукала у двері». Депутат поскаржився Стефанчуку на Безуглу
9 жовтня, 12:13
Парламент 17-й раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів
Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан: названо дату
15 жовтня, 17:20
Свириденко подякувала нардепам за «відкритість до діалогу»
Свириденко відзвітувала про зустріч із нардепами
20 жовтня, 23:23
Південна Корея побила світовий антирекорд за рівнем народжуваності
Як підвищити народжуваність? Президент Південної Кореї висунув пропозицію
9 жовтня, 10:34
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
10 жовтня, 11:47
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
15 жовтня, 10:12
Реєстр «дропів» вестиме Національний банк
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
28 жовтня, 16:21
За словами очільника Мінсоцполітики, гроші можна буде витратити на комуналку, ліки, книги тощо
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики
Вчора, 09:00
Політик зайняв місце «Слуги» Анни Колісник, яка заявила про складання депутатських повноважень у травні 2025 року
Дмитро Слинько склав присягу народного депутата
Вчора, 11:47

Особисті фінанси

50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua