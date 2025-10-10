Головна Гроші Особисті фінанси
Доплати до пенсії у 2025 році: хто має право і скільки заплатять

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Хто може отримати спеціальні доплати до пенсії: роз’яснення експерта
фото: glavcom.ua

Доплати передбачені для Героїв України, видатних спортсменів, багатодітних матерів та борців за незалежність

 

В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсії – від кількох сотень до понад 20 тисяч гривень. Про це повідомив «Главком» з посиланням на коментар експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна у виданні На пенсії.

Українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Для окремих категорій пенсіонерів передбачені спеціальні доплати, які можуть становити від 500 до 24 000 грн залежно від статусу.

Право на доплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, космонавти та матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Надбавка для цих категорій становить 23–40% прожиткового мінімуму – від 543 до 944 грн.

Водночас особи, які мають радянські ордени чи медалі, втратили право на нове оформлення таких виплат. Якщо надбавку не було призначено раніше – право на неї втрачено повністю.

До переліку отримувачів включено борців за незалежність України у ХХ столітті – репресованих і реабілітованих. Вони отримують щомісячну фіксовану доплату у 4 200 грн, а з 1 березня 2025 року її розмір із урахуванням індексації становить 5 055,77 грн.

Водночас народні депутати та депутати місцевих рад чотирьох скликань втратили право на надбавки, оскільки держава вважає їх соціально захищеними.

Експерт уточнив, що слід розрізняти пенсії за особливі заслуги перед Україною та доплати за заслуги перед Батьківщиною – для ветеранів війни. У другому випадку виплата становить 70% прожиткового мінімуму, або 1 652 грн у 2025 році.

Ветерани війни, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» чи Княгині Ольги, а також Герої України можуть отримувати доплати від однієї до трьох мінімальних зарплат (до 24 000 грн). Виплати нараховуються навіть тим, хто ще не досяг пенсійного віку.

Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з паспортом, ідентифікаційним кодом, посвідченням про нагороду або звання та заявою на встановлення доплати. Надбавки нараховуються додатково до основної пенсії.

Нагадаємо, що у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

пенсія

