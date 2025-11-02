Чи можна дітям їсти гриби? Мікологиня дала відповідь

Марія Шевченко нагадує «грибні» рекомендації МОЗ стосуються не лише дітей

Питання вживання грибів дітьми є доволі поширеним, і хоча часто його пов'язують із труднощами перетравлення, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко пояснила, що головна причина обмежень інша. Коментуючи твердження про те, що дітям до 12 років не варто їсти гриби через вміст хітину, мікологиня навела роз’яснення, які стосуються не лише дітей. Про це Марія Шевченко розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«МОЗ не радить вживати гриби дітям, яким не виповнилося 12 років, людям, які мають кишково-шлункові розлади, вагітним, людям похилого віку. Дійсно, у людини немає ферменту, який би перетравлював хітин, і це не залежить від віку. Власне, хітин не є проблемою – це інертна речовина, яка майже в такому самому вигляді, в якому її спожили, виводиться з організму», – пояснила Марія Шевченко.

Науковиця наголосила, що рекомендація Міністерства охорони здоров'я пов’язана насамперед із можливістю харчових отруєнь. Діти більш уразливі, оскільки мають малу масу тіла. Для отруєння їм потрібна менша доза токсинів. Гриби містять різноманітні білки, які також можуть викликати алергічні реакції.

Незважаючи на ризики, Марія Шевченко підтвердила, що гриби є цінним харчовим продуктом, оскільки містять білки, вітаміни та деякі мікроелементи, які рідко трапляються у продуктах іншого походження.

Нагадаємо, у спільнотах грибників усе частіше можна почути про «чудодійну» маремуху – гриб із родини мухоморів, який нібито лікує від усіх хвороб. Та чи справді цей гриб безпечний і має лікувальні властивості? Як пояснила у інтерв’ю «Главкому» наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко, маремуха, або мухомор сіро-рожевий, належить до умовно їстівних грибів.

«Її можна вживати після відварювання, – каже фахівчиня. – Проте слід бути дуже обережними, адже маремуху легко сплутати з надзвичайно отруйним мухомором пантерним».

Що ж до нібито «цілющих» властивостей маремухи, наукових підтверджень цьому немає. Тим часом дедалі популярнішою стає мода на вживання червоного мухомора у мікродозах – так званий мікродозинг, який прихильники позиціонують як спосіб «лікування» або «покращення самопочуття».