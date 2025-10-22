Під Києвом загинула родина, яка втекла зі столиці, рятуючись від обстрілів

Родина з Києва загинула під ударом дрона у Погребах

Російський снаряд влучив у будинок у селі Погреби – загинули жінка з Києва, її немовля та 12-річна племінниця

Унаслідок нічного обстрілу Київщини російські війська вдарили по селу Погреби Броварського району. Загинула 37-річна жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Родина нещодавно приїхала з Києва, сподіваючись знайти спокій у селі. Про це повідомляє «Главком».

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Київщину дронами-камікадзе «Шахед». Один із них влучив у приватний будинок у селі Погреби Броварського району. Усередині перебувала родина, яка нещодавно переїхала з Києва, рятуючись від постійних обстрілів.

Унаслідок вибуху загинула 37-річна Антоніна Негода, її шестимісячна донька Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія.

Родина з Києва загинула під ударом дрона у Погребах фото з відкритих джерел

На Київщині внаслідок атаки «Шахеда» загинула родина фото: ДСНС Київщини

Голова Зазимської громади Віталій Крупенко розповів, що в сусідній кімнаті на момент удару перебували батьки чоловіка Ярослава (чоловіка Антоніни). На щастя, вони вижили, але будинок миттєво охопило полум’я.

За словами місцевих мешканців, родина залишила Київ після чергової атаки, сподіваючись, що у селі буде безпечніше. Проте влучання припало саме на кімнату, де перебували мама та діти.

На Київщині дрон «Шахед» вбив жінку та двох дітей фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали десять мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.

Російські війська завдали чергового обстрілу по Київській області. В результаті атаки у приватному будинку в селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька.

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина.