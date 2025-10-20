Головна Країна Суспільство
Вперше з початку повномасштабної війни в Запоріжжі відкрито ясла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі відновено роботу ясельних груп
фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі 100 діток сьогодні пішли у ясла

У Запоріжжі вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відновили роботу ясельні групи для дітей віком до трьох років. Сьогодні, 20 жовтня, двері відкрилися для першої сотні найменших вихованців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретарку Запорізької міської ради Регіну Харченко.

«100 діток сьогодні пішли у ясла. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі ми відновили роботу ясельних груп для дітей до трьох років», – написала вона.

Вперше з початку повномасштабної війни в Запоріжжі відкрито ясла фото 1
фото: Запорізька міська рада

Наразі у місті функціонує дев’ять дитячих садків, де відкрито тринадцять ясельних груп. Групи працюють із тривалістю перебування до трьох годин.

Загалом у Запоріжжі на сьогоднішній день працює майже 120 закладів дошкільної освіти, з яких 30 забезпечують харчування та працюють повний день. Міська влада наголошує, що робота над відновленням дошкільної освіти триває.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

Запоріжжя діти

