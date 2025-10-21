50 тис. грн за народження дитини. Парламентський комітет рекомендував ухвалити законопроєкт

Рада розгляне законопроєкт про збільшення виплат найближчим часом

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами депутата, Рада розгляне законопроєкт найближчим часом. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Варто зазначити, що у разі ухвалення та підписання президентом закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

Ключові зміни

Одноразова виплата при народженні: Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн. Ця сума буде виплачена одноразово, на відміну від попереднього порядку, коли виплата (41 280 грн) розподілялась на кілька місяців.

Гнучкий «Пакунок малюка»: Тепер набір для новонародженого можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.

Щомісячна допологова допомога: Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.

Підтримка по догляду за дитиною до 1 року: Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до 1 року.

Ініціатива «єЯсла»: Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Одноразова допомога для першокласників: Вводиться виплата в розмірі 5 тис. грн кожному першокласнику. Цей «Пакунок школяра» призначений на придбання речей до школи та надаватиметься всім родинам, незалежно від їхнього доходу.