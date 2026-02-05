Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Глава Міноборони повідомив, що призначення Чмута членом наглядової ради АОЗ значно посилить її роботу
фото: Михайло Федоров

Федоров наголосив, що завдання Міноборони та АОЗ – зробити оборонні закупівлі максимально ефективними

Кабінет міністрів призначив голову фонду «Повернись живим» Тараса Чмута представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Глава оборонного відомства повідомив, що разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради. Мова про визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів.

«Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою. Усе, що закуповуємо, – має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами», – каже він.

Федоров наголосив, що має бути контроль якості та своєчасне постачання всього, що закуповується. «Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим. Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій. Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту», – пояснив міністр.

Глава міноборони наголосив, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Водночас призначення Тараса Чмута значно посилить її.

«Тарас Чмут – ефективний керівник, який, як очільник фонду «Повернись живим», побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони – від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель», – каже Федоров.

Варто зазначити, що Тарас Чмут був членом наглядової ради від держави з жовтня 2024 по січень 2025 року. В січні його та іншого представника держави Юрія Джигаря відкликав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також:

Теги: Міноборони Михайло Федоров Тарас Чмут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
16 сiчня, 12:35
Михайло Федоров (ліворуч) наголосив, що військові повинні отримувати ефективну зброю, яка «працює тут і зараз»
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
22 сiчня, 21:20
Ексзаступниця очільника Мінцифри Валерія Іонан стала радницею міністра оборони з міжнародних проєктів
Міністр оборони Федоров представив радницю з міжнародних проєктів
25 сiчня, 07:09
Військові можуть обмінювати бойові бали з «Армія дронів.Бонус» на БпЛА та іншу зброю
Скільки дронів від держави отримали військові за бойові бали: деталі від Міноборони
29 сiчня, 10:37
Зеленський провів нараду з Федоровим
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації
14 сiчня, 16:19
Зеленський заявив про посилення протидронової ППО
Розвиток малої протидронової ППО: погоджено структуру нового командування
30 сiчня, 18:49
Федоров наголосив, що процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим
Верифікація терміналів Starlink в Україні: як це працюватиме
2 лютого, 10:45
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Вчора, 07:07

Політика

Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Директор сільської школи купив Циганську партію
Директор сільської школи купив Циганську партію
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua