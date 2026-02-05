Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Федоров наголосив, що завдання Міноборони та АОЗ – зробити оборонні закупівлі максимально ефективними

Кабінет міністрів призначив голову фонду «Повернись живим» Тараса Чмута представником Міністерства оборони в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Глава оборонного відомства повідомив, що разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та наглядової ради. Мова про визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів.

«Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою. Усе, що закуповуємо, – має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами», – каже він.

Федоров наголосив, що має бути контроль якості та своєчасне постачання всього, що закуповується. «Відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим. Побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій. Зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту», – пояснив міністр.

Глава міноборони наголосив, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Водночас призначення Тараса Чмута значно посилить її.

«Тарас Чмут – ефективний керівник, який, як очільник фонду «Повернись живим», побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони – від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель», – каже Федоров.

Варто зазначити, що Тарас Чмут був членом наглядової ради від держави з жовтня 2024 по січень 2025 року. В січні його та іншого представника держави Юрія Джигаря відкликав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.