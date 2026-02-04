Україна та США домовилися прискорити постачання ракет для Patriot

Raytheon повідомила, готова прискорити постачання Україні ракет для ППО

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot та розвиток тісної промислової співпраці для посилення протиповітряної оборони країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч з делегацією RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер. Сторони обговорили ключові напрямки співпраці, спрямовані на посилення захисту українського повітряного простору.

Також йшлося про розвиток внутрішніх технічних можливостей для обслуговування сучасного озброєння. Зокрема, Боєв підкреслив, що системи протиповітряної оборони мають критичне значення для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури України. Це особливо важливо на тлі останніх масштабних повітряних атак ворога

Представники Raytheon підтвердили готовність пришвидшити постачання ракет для систем Patriot. Це буде здійснюватися як через прямі контракти, так і за міжнародними механізмами підтримки.

Під час зустрічі сторони також обговорили поточний стан систем ППО та ПРО, що перебувають на озброєнні Сил оборони, а також плани щодо їх обслуговування та забезпечення. Зокрема, особливу увагу приділили обговоренню можливості переходу від постачання готових систем до тісної промислової співпраці. Міністерство оборони зацікавлене у створенні в Україні потужностей для технічного обслуговування та ремонту західного озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не має можливості передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх безпосередніх запасів. Він підкреслив, що Німеччина вже віддала Україні понад третину свого арсеналу цих систем, що є «непропорційно великим внеском» порівняно з іншими союзниками.

Як повідомлялося, Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams.

До слова, Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад 246 млн євро.