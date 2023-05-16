Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії

Пільги на оплату комуналки надаються лише в разі, якщо ваша пенсія не перевищила 3760 гривень

Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, мають право на додаткові пільги

Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку. Про це пише видання «На пенсії».

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Так, 100% знижку на оплату комунальних послуг гарантовано отримують пенсіонери, які працювали, зокрема, педагогічними чи медичними працівниками, фармацевтами, бібліотекарями, працівниками із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.

Однак ця знижка надається лише в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.

Якщо ж ваша пенсія перевищила 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналки ви не будете. При цьому можна звернутися до Пенсійного фонду щодо призначення житлової субсидії.

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Нагадаємо, що Пенсійний фонд України пояснив, як громадянину, який отримав посвідчення «учасника бойових дій», оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

До слова, голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, кому цьогоріч слід чекати на перерахунок та збільшення пенсій.