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«Укрпошта» змінила правила оплати за посилки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Укрпошта» змінила правила оплати за посилки
«Укрпошта» попередила про нововведення для ФОПів
фото: «Укрпошта»

Тепер ФОПам заборонено здійснювати післяплату готівкою 

«Укрпошта» з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Як зазначається, цей крок обумовлений рішенням Національного банку, який вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

«Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання», – сказано в постанові Нацбанку

Пресслужба «Укрпошти» уточнила, що всі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів із вересня.

До слова, «Укрпошта» з 1 липня збільшила вартість відправлень за тарифом «Укрпошта.Стандарт» у середньому на 5-9 грн. Тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому до 10 грн залежно від ваги відправлення. 

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Теги: гроші Укрпошта пошта ФОП

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