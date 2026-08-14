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Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
Держстат оштрафував українців та бізнес майже на 39 тис. грн
фото: glavcom.ua

На п'ять регіонів припав 71% усіх постанов, тоді як у десяти областях за шість років не винесли жодної

Державна служба статистики протягом 2020–2025 років винесла 228 постанов за порушення статистичної звітності на загальну суму 38 862 грн. Середній розмір штрафу становив близько 170 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Йдеться про покарання за неподання статистичної звітності, порушення строків її подання або помилки у звітах. При цьому штрафи розподілилися між регіонами вкрай нерівномірно.

Найбільше постанов протягом шести років винесли на Луганщині – 47. Це 21% від загальної кількості штрафів Держстату за цей період.

Друге місце посіла Сумщина, де зафіксували 34 постанови. На Миколаївщині їх було 29, у Києві – 27, а на Полтавщині – 25. Загалом на ці п'ять регіонів припав 71% усіх постанов за 2020-2025 роки.

Водночас у десяти регіонах України за шість років не винесли жодної постанови. До переліку увійшли Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська та Черкаська області.

Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами фото 1
фото: «Опендатабот»

Найбільша частина всіх штрафів припала на 2021 рік – тоді Держстат виніс 60% постанов за весь шестирічний період.

Натомість у 2023 та 2024 роках не було винесено жодної постанови. Після початку повномасштабної війни бізнесу дозволили подати статистичну та фінансову звітність після завершення воєнного стану без штрафів.

Згодом цю пільгу скасували, а обов'язок подати всю пропущену звітність за 2022-2025 роки відновили. Зробити це потрібно було до 5 жовтня 2025 року.

Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами фото 2
фото: «Опендатабот»

У 2025 році Держстат виніс уже 30 постанов. Усі вони припали лише на п'ять регіонів: по вісім постанов – на Вінниччину, Закарпаття та Івано-Франківщину, ще п'ять – на Миколаївщину та одну – на Луганщину.

Загалом за 2020–2025 роки Держстат наклав штрафів на 38 862 грн. Водночас фактично стягнути вдалося більше – 41 820 грн. Причина полягає у тому, що протягом цього періоду сплачували також штрафи, накладені раніше.

Зокрема, на Черкащині за шість років не винесли жодної нової постанови, проте у 2025 році стягнули 170 грн штрафу, який був накладений ще у 2005 році.

За неподання статистичної звітності, порушення строків, подання неповних або недостовірних даних, неналежне ведення первинного обліку, а також поширення статистичної інформації без посилання на джерело у ЗМІ передбачена адміністративна відповідальність.

Штраф для громадян становить від 51 до 85 грн, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 170 до 255 грн. За повторне порушення протягом року сума штрафу може бути більшою.

Нагадаємо, в Україні завершилася друга кампанія звітування про лобістську діяльність, під час якої суб’єкти лобіювання подавали звіти за перше півріччя 2026 року. Станом на кінець звітного періоду в Реєстрі прозорості перебувало 202 суб’єкти: 98 юридичних осіб, зокрема три іноземні, та 104 фізичні особи. Із них 174 суб’єкти продовжували здійснювати діяльність, п’ять її зупинили, ще 23 – повністю припинили.

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Теги: штраф Україна

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