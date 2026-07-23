Google заплатить 890 мільйонів євро за порушення правил ЄС

Компанія надавала перевагу власним сервісам і обмежувала розробників застосунків

Європейська комісія оштрафувала Google на загальну суму 890 мільйонів євро за порушення Акта про цифрові ринки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Єврокомісії.

Регулятор ухвалив два рішення щодо діяльності компанії. Перший штраф у розмірі 460 мільйонів євро стосується просування власних сервісів Google у пошуковій видачі.

За даними Єврокомісії, компанія надавала перевагу власним пропозиціям у сферах онлайн-покупок, бронювання готелів, транспорту та спорту. Сервіси Google відображалися помітніше, зокрема у верхній частині сторінки або з використанням додаткових візуальних елементів і фільтрів. Водночас аналогічні пропозиції сторонніх компаній не мали такого рівня видимості.

Другий штраф у розмірі 430 мільйонів євро наклали через правила Google Play. Компанія обмежувала можливість розробників застосунків повідомляти користувачам про альтернативні, часто дешевші способи придбання товарів і послуг поза платформою.

Google також перешкоджала розробникам вільно просувати пропозиції та укладати угоди з користувачами через обрані ними канали, зокрема сторонні магазини застосунків.

Нагадаємо, раніше Google та Apple розкритикували нові вимоги Євросоюзу до роботи смартфонів. Єврокомісія зобов’язала Google відкрити Android для сторонніх ШІ-помічників і надати конкурентам доступ до частини пошукових даних. Компанії заявили, що такі правила можуть створити ризики для безпеки та конфіденційності користувачів.