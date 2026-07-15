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РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі
Сергій Кирієнко курує анексованими територіями України з травня 2022 року
фото з відкритих джерел

Ідеться про соратника Путіна, якого Україна оголосила в розшук за участь в організації окупації

Одним із ключових прихильників продовження війни проти України у Кремлі є перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Хто впливає на рішення Кремля

За словами Коваленка, саме до позиції Кирієнка російський лідер прислухається під час обговорення подальших дій у війні проти України. Коваленко зазначив, що Кирієнко – не єдиний представник керівництва РФ, який виступає проти завершення бойових дій, однак саме він регулярно пропонує Кремлю нові сценарії ескалації та терору проти України.

Хто такий Кирієнко

Сергію Кирієнку 63 роки. У 1998 році він на кілька місяців очолював уряд Росії – ще як молодий технократ і прихильник ринкових реформ. Цю посаду в кремлівській адміністрації – першого заступника керівника – він обіймає з жовтня 2016 року, а з травня 2022-го став ще й неофіційним «куратором» тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Саме під контролем Кирієнка у 2022 році організовували незаконні «референдуми» про приєднання захоплених територій до Росії. Він відповідає за примусову інтеграцію цих регіонів у російське правове поле: русифікацію освіти, насильницьку паспортизацію населення, а також розбудову окупаційної адміністрації з російських чиновників. Крім того, саме апарат Кирієнка формує ключові пропагандистські наративи Кремля про війну.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції США публічно пов'язало Кирієнка з масштабною російською операцією впливу Doppelganger – йшлося про мережу структур, які під контролем адміністрації президента РФ поширювали дезінформацію в Європі та США, зокрема через фейкові сайти, замасковані під відомі західні медіа. Місяцем раніше СБУ повідомила Кирієнку про підозру як кремлівському куратору окупованих територій.

Україна оголосила Кирієнка в розшук, а Європейський Союз, США, Велика Британія та низка інших держав запровадили проти нього санкції.

Нагадаємо, керівники російських силових структур пропонують Путіну розглянути можливість перенесення виборів до Держдуми: за даними ЗМІ, такі пропозиції звучать дедалі частіше після ударів безпілотників по Москві, а серед їхніх прихильників називають керівництво ФСБ і голову Росгвардії Віктора Золотова.

До слова, раніше Главком повідомляв, що Кирієнко курує й інформаційний простір на окупованих територіях – зокрема створення підконтрольного Кремлю медіаконгломерату для роботи з місцевим населенням.

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Теги: росія окупація анексія санкції Міністерство юстиції Україна населення розшук Європейський Союз

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