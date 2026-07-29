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Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони
Любов Галан та Сергій Боєв
колаж: glavcom.ua

Уряд також звільнив низку посадовців Міністерств освіти, охорони здоров'я, Державної міграційної служби та погодив нового голову районної адміністрації на Дніпропетровщині

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив двох нових заступників міністра оборони, звільнив посадовців кількох центральних органів виконавчої влади та погодив нового голову районної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Заступницею тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони призначено Любов Галан. Також уряд призначив заступником т.в.о. міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергія Боєва.

У Міністерстві оборони повідомили, що Сергій Боєв відповідатиме за розвиток співпраці з міжнародними партнерами та реалізацію спільних проєктів у сфері безпеки й оборони.

За словами т.в.о. міністра оборони Євгенія Хмари, Боєв працюватиме над тим, щоб домовленості з союзниками перетворювалися на практичні рішення для Сил оборони України. Йдеться, зокрема, про залучення міжнародного фінансування, постачання озброєння, розвиток українського оборонно-промислового комплексу та реалізацію довгострокових програм підтримки.

Хмара також зазначив, що досвід нового заступника має посилити взаємодію України з Європейським Союзом, НАТО та іншими державами-партнерами, а також сприяти залученню додаткової міжнародної допомоги у сфері безпеки.

Що відомо про Сергія Боєва

Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони фото 1
фото: Міноборони

До нового призначення Сергій Боєв обіймав посаду заступника міністра оборони. Після відставки керівництва міністерства він тимчасово очолив АТ «Українська оборонна промисловість», після чого підприємство оголосило конкурс на посаду постійного генерального директора.

Що відомо про Любов Галан

Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони фото 2
фото: Міноборони

Любов Галан є українською правозахисницею, співзасновницею громадської організації «Принцип», яка займається системним захистом прав військовослужбовців і ветеранів, а також благодійної організації Frontline.Care, що допомагає українському війську. Вона народилася у Львові, здобула історичну освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а після Революції гідності займалася правозахисною діяльністю та працювала координаторкою проєктів у Центрі громадянських свобод.

У 2022 році Галан стала співзасновницею Frontline.Care, а вже наступного року разом із військовим та адвокатом Масі Найємом створила громадську організацію «Принцип», яку очолила. Організація спеціалізується на правовому захисті військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.

За словами Євгенія Хмари, Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. До її сфери відповідальності належатимуть питання комплектування, кар'єрного розвитку військовослужбовців, їхнього соціального захисту, підготовки особового складу, медичного забезпечення, а також удосконалення нормативної бази, яка визначає права й обов'язки військових.

Окрім кадрових змін у Міністерстві оборони, Кабмін звільнив першого заступника міністра освіти і науки Євгена Кудрявця, заступницю міністра освіти і науки Надію Кузьмичову, заступницю міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Марину Слободніченко та заступника голови Державної міграційної служби Івана Двойленка.

Також уряд погодив призначення Сергія Якименка головою Кам'янської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Після кадрового перезавантаження уряд продовжує укомплектовувати керівний склад міністерств і центральних органів виконавчої влади, призначаючи нових заступників міністрів та ухвалюючи інші кадрові рішення.

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Теги: Міноборони Україна Кабмін уряд

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