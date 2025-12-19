Головна Гроші Особисті фінанси
У Грузії водії платитимуть за гучні машини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нові правила для водіїв: у Грузії штрафуватимуть за надмірний шум
У разі повторного порушення штраф складе 200 ларі

З 1 січня 2026 року в Грузії набуває чинності нове правило, яке передбачає штрафи для водіїв за надмірний шум від транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Грузия Online».

У Грузії з початку наступного року водії, чий транспортний засіб перевищуватиме допустимий рівень шуму, будуть підлягати адміністративному стягненню. Відповідно до нової норми «Кодексу адміністративних правопорушень», перше порушення тягне за собою штраф у розмірі 100 ларі (приблизно 31 євро).

За повторне порушення сума штрафу зросте до 200 ларі (63 євро), а наступного разу водій отримає штраф у розмірі 300 ларі (95 євро).

Введення цих правил має на меті знизити рівень шумового забруднення та підвищити безпеку та комфорт на дорогах країни. 

Нагадаємо, що 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%. 

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023.

Теги: штраф водій Грузія машини

