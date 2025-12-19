У Грузії водії платитимуть за гучні машини

Нові правила для водіїв: у Грузії штрафуватимуть за надмірний шум

У разі повторного порушення штраф складе 200 ларі

З 1 січня 2026 року в Грузії набуває чинності нове правило, яке передбачає штрафи для водіїв за надмірний шум від транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Грузия Online».

У Грузії з початку наступного року водії, чий транспортний засіб перевищуватиме допустимий рівень шуму, будуть підлягати адміністративному стягненню. Відповідно до нової норми «Кодексу адміністративних правопорушень», перше порушення тягне за собою штраф у розмірі 100 ларі (приблизно 31 євро).

За повторне порушення сума штрафу зросте до 200 ларі (63 євро), а наступного разу водій отримає штраф у розмірі 300 ларі (95 євро).

Введення цих правил має на меті знизити рівень шумового забруднення та підвищити безпеку та комфорт на дорогах країни.

