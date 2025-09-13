Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено гроші та цінні папери

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено гроші та цінні папери
Старі гроші і документи ілюструють як змінювалися окупаційні режими на Львівщині
фото: скріншот із відео

Із кінця ХІХ століття у будівлі на площі Замкова Гора у Дрогобичі завжди була фінансова установа

У Дрогобичі, що на Львівщині, під час ремонту відділення банку знайшли старі історичні гроші та цінні папери. Вони пролежали там понад століття. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Із кінця ХІХ століття у будівлі на площі Замкова Гора у Дрогобичі завжди була фінансова установа. Під час ремонту в 2019 році працівники банку виявили старі загублені купюри й документи.

«Стару підлогу демонтували, настеляли нову, відповідно, десь в тих шпаринках, між дошками підлоги, в стінах, пройомах якихось, на горищі, в підвалі, коли це все чистилося, вигрібалося, ремонтувалося, то звичайно, що було багато різних загублених речей», – каже керівник філії банку Володимир Бараняк.

За його словами, старі гроші і документи ілюструють як змінювалися окупаційні режими.

«Тут є, наприклад, рейхсмарка. Є так звані краківські злоті або «млинарки», які для окупованої Польщі карбувала німецька окупаційна влада. Після того як німці пішли, прийшли радянські війська, в них навіть не було паперу, вони писали на старих касових німецьких книгах. І, відповідно, всі ці речі, які тут знайдені: фотографії, документи, гроші, вони є ілюстрацією тих епох, які минули протягом понад 130 років», – зазначає чоловік.

У Дрогобичі під час ремонту банку знайшли старі гроші та цінні папери

Крім грошей і паперів, зберегли ще й головний сейф, який на півтора метра заглиблений у стіну. Зараз там вже не зберігають грошей, але, за словами керівника філії банку, без нього важко уявити цю установу. Також відреставрували дерев'яні сходи.

Нагадаємо, Національний музей історії України отримав унікальний археологічний скарб, датований початком V століття. Знахідка має надзвичайну культурну та наукову цінність.

Нагадаємо, у Вінниці під час археологічних досліджень архітектурно-історичного комплексу «Мури» виявили сліди першого будівельного періоду цієї пам’ятки. Головний архітектор Вінниці, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Совінський додав, що міська рада систематично замовляє археологічні дослідження, адже Вінниця внесена до переліку історичних міст і має доволі різноманітний культурний шар, який потрібно досліджувати.

До слова, археологи у Франції виявили унікальну золоту каблучку, прикрашену різьбленим зображенням Венери Віктрікс, римської богині, пов'язаної з перемогами. Ця знахідка «відкриває вікно» у минуле, дозволяючи зазирнути у життя людей епохи Римської імперії.  

Читайте також:

Теги: Львівщина банк гроші документи ремонт влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пугачова мала особливу мудрість – ходити по краєчку безодні не переступаючи трагічної грані
Про Пугачову і деградацію журналістики
Сьогодні, 10:10
У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
15 серпня, 11:26
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
15 серпня, 18:00
Продавцю потрібно заздалегідь зібрати всі документи, щоб купівля квартири пройшла швидко
Це вам точно знадобиться: які документи повинен мати продавець при продажі житла
21 серпня, 10:46
Росіянин розповів, що воювати пішов через гроші
Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм
24 серпня, 21:16
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
Проведене розслідування підтвердило, що збудником спалаху в ГВК «Карпати» став Salmonella enteritidis
Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень
6 вересня, 11:08
Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було
У Департаменті суспільних комунікацій КМДА проходять обшуки
5 вересня, 12:48
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
9 вересня, 11:28

Особисті фінанси

У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено гроші та цінні папери
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено гроші та цінні папери
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина
В Україні рік у рік зменшується кількість судових наказів на стягнення аліментів
В Україні рік у рік зменшується кількість судових наказів на стягнення аліментів
Служба зайнятості запустила новий сервіс «Тренди ринку праці»
Служба зайнятості запустила новий сервіс «Тренди ринку праці»
Прокурор з Буковини зробив свою 19-річну доньку мільйонеркою
Прокурор з Буковини зробив свою 19-річну доньку мільйонеркою
Ціни на вторинне житло йдуть угору: скільки коштує однокімнатна квартира в Україні
Ціни на вторинне житло йдуть угору: скільки коштує однокімнатна квартира в Україні

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua