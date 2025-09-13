У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено гроші та цінні папери

Із кінця ХІХ століття у будівлі на площі Замкова Гора у Дрогобичі завжди була фінансова установа

У Дрогобичі, що на Львівщині, під час ремонту відділення банку знайшли старі історичні гроші та цінні папери. Вони пролежали там понад століття. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Із кінця ХІХ століття у будівлі на площі Замкова Гора у Дрогобичі завжди була фінансова установа. Під час ремонту в 2019 році працівники банку виявили старі загублені купюри й документи.

«Стару підлогу демонтували, настеляли нову, відповідно, десь в тих шпаринках, між дошками підлоги, в стінах, пройомах якихось, на горищі, в підвалі, коли це все чистилося, вигрібалося, ремонтувалося, то звичайно, що було багато різних загублених речей», – каже керівник філії банку Володимир Бараняк.

За його словами, старі гроші і документи ілюструють як змінювалися окупаційні режими.

«Тут є, наприклад, рейхсмарка. Є так звані краківські злоті або «млинарки», які для окупованої Польщі карбувала німецька окупаційна влада. Після того як німці пішли, прийшли радянські війська, в них навіть не було паперу, вони писали на старих касових німецьких книгах. І, відповідно, всі ці речі, які тут знайдені: фотографії, документи, гроші, вони є ілюстрацією тих епох, які минули протягом понад 130 років», – зазначає чоловік.

У Дрогобичі під час ремонту банку знайшли старі гроші та цінні папери

Крім грошей і паперів, зберегли ще й головний сейф, який на півтора метра заглиблений у стіну. Зараз там вже не зберігають грошей, але, за словами керівника філії банку, без нього важко уявити цю установу. Також відреставрували дерев'яні сходи.

