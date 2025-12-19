Уряд виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з російської неволі та родин полонених

Цьогоріч на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено понад 1 млрд грн

Кошти підуть на щорічні соцвиплати

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

У 2025 році на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти використовувались зокрема на щорічні та одноразові виплати і забезпечення звільнених речами першої потреби.

Завдяки додатковому фінансуванню держава зможе закрити наявні потреби в таких виплатах до кінця року. «Держава має забезпечити гідність для тих, хто пережив незаконне позбавлення свободи, і їхніх сімей, які чекають на повернення своїх рідних», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації.

До слова, Україна надає звільненим з російського полону комплексну підтримку, аби допомогти повернутися до мирного життя. Серед гарантованої допомоги: оплачувана відпустка, одноразові та щомісячні виплати, а також правова підтримка для вирішення юридичних питань.