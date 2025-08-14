Догсіттер, флотатор та беконник. Список унікальних професій, які найрідше шукають в Україні

Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості: 10 найекзотичніших вакансій

Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці. Мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня. Державна служба зайнятості проаналізувала десятки тисяч нових пропозицій роботи, і виділила з загального масиву найбільш рідкісні.

«Главком» публікує першу десятку з них, а також доповнює цей список бонусом – екзотичною вакансією догсіттера, яку вдалося знайти на недержавному сервісі пошуку роботи.

Стильмейкер

Цього року пропонувалася лише одна така вакансія. Вона з’явилася в Івано-Франківському центрі зайнятості. Роботодавець шукав спеціаліста, який здатен підібрати людям їхню форму, розмір брів та вій.

Поліграфолог

Це фахівець, який проводить опитування працівників з використанням поліграфа або детектора брехні. Посада передбачає, що працівник має вміти аналізувати записи апарату, бути дуже уважним до реакцій людини, та знати, як робити узагальнення висновків поліграфа. Був лише один запит на такого спеціаліста у Київській області.

Однак роботодавці на недержавних платформах з пошуку роботи значно активніше шукають експертів такого фаху.

Професія поліграфолога стає популярною в Україні фото: скриншот

Наприклад, на сайті Robota.ua також є вакансії для цієї професії.

Вакансія поліграфолога фото: скриншот

Вакансія поліграфолога фото: скриншот

Вакансія поліграфолога фото: скриншот

Зокрема, поліграфолог потрібен в прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Вакансія передбачає мобілізацію або службу за контрактом у підрозділі, проведення психологічних тестувань та службових розслідувань. Майбутній експерт повинен бути старше 25 років, з вищою освітою за напрямками «Психологія» та/або «Правоохоронна діяльність» та мати досвід роботи в форматі «людина-людина». При цьому працівнику обіцяють заробітну платню від 100 тис. грн, офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом, повне забезпечення засобами індивідуального захисту та військовим майном.

Флотатор

Людина, яка використовує хімічні сполуки, щоб роз’єднувати суміші породи на окремі елементи. Як правило такі працівники потрібні в металургійній промисловості, або ж для очищування води. На цю вакансію шукали працівника у Дніпропетровській області.

Рецептурник

Фахівець, який вигадує кулінарні рецепти, а потім стежить за їх дотриманням та вносить корективи. Також саме цей спеціаліст займається підбором продуктів для реалізації своїх ідей. На багатьох механізованих підприємствах рецептурник може займатися і завантаженням сировини у промислові пристрої для виготовлення продукції. Такого спеціаліста шукали в столиці. При чому запит був лише на «солодких» рецептурників, тобто спеціалістів у кондитерській сфері.

Наїзник

Професійний кінний вершник бере участь у кінних перегонах, дресує коней, доглядає за ними. Така вакансія цього року з’являлася у Києві. Недержавні платформи з пошуку фахівці також вкрай рідко розміщують таку вакансію.

Станом на середину серпня на сайті OLX розміщена всього одна подібна пропозиція. Зокрема, за зарплату 25 – 30 тис. грн та проживання під Києвом потрібно вміти запрягати коня та їздити, вчити командам, а також доглядати за твариною.

Іхтіолог

Фахівець з рибознавства також зустрічається серед вакансій Служби зайнятості. Головними завданнями цієї професії є вивчення будови, еволюційного розвитку, форм життєдіяльності та особливостей розмноження риб. Така вакансія з’являлася на «озерній» Волині.

Соціальний патолог

Загалом патолог – це людина, як працює з хворобливими процесами в організмі людини та відхиленнями від норм. Приставка «соціальний» до цього слова, говорить про те, що на роботу запрошується фахівець, який займається вивченням та аналізом причин та наслідків девіантної поведінки, відхилень, які стимулюють людей до правопорушень. Такого спеціаліста шукали у Чернігівській області.

Телефоніст місцевого телефонного зв’язку

Мова про оператора, який з’єднує абонентів на місцевих телефонних лініях за допомогою комутатора. Така професія ще 30 років тому була затребуваною та надзвичайно потрібною. Проте сьогодні телефонні станції працюють автоматично, щобільше, все частіше окремі абоненти та компанії повністю переходять на мобільний зв’язок. Така вакансія з’являлася цього року в Донецькому та Львівському обласних центрах зайнятості

Беконник

Назва цієї професії походить від слова «бекон». Такий спеціаліст – це м’ясник, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. Посаду спеціаліста з бекону пропонував Харківський обласний центр зайнятості.

Фельд’єгер

Назва походить від двох німецьких слів feld – «поле» і Jäger – «мисливець», але професія не має нічого спільного з захопленням полюванням. Сьогодні це слово означає професію кур’єра, який доставляє особливо важливі документи. Така вакансія з’являлася у чотирьох регіонах: на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області.

Догсіттер

Серед незвичних вакансій на альтернативних платформах вакансій, «Главком» також знайшов пропозицію роботи для догсіттера. Вона передбачає, що за зарплату від 16 до 26 тис. грн людина повинна працювати з 08:30 до 20:30 або добу через дві. Працівник буде працювати відразу з вісьмома собаками, вести щоденники спостережень за їх поведінкою, прибирати, доглядати, гуляти, мити та годувати тварин відповідно до їхнього особистого графіка.