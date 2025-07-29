У яких країнах люди ЄС працюють найдовше: статистика

Люди у Європі не поспішають йти на пенсію

Середня тривалість трудового життя у Європі у 2024 році становила 37,2 роки

Середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 роки, з певними відмінностями у різних країнах.

Такі дані наводить Євростат, пише «Главком»



За даними статистичної організації ЄС, у шести країнах Євросоюзу середня тривалість трудового життя становила 40 років і більше:

Нідерланди (43,8 роки);

Швеція (43,0);

Данія (42,5);

Естонія (41,4);

Ірландія (40,4);

Німеччина (40,0).

Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).

Для чоловіків тривалість трудового життя в ЄС в середньому становила 39,2 року, найбільша була зафіксована в Нідерландах (45,7 року), Данії (44,2) і Швеції (40,0 року), найменша – в Румунії (35,9), Хорватії та Болгарії (по 36,0).



Середня тривалість трудового життя жінок становила 35 років, причому найбільша була зафіксована в Естонії (42,2), Швеції (42,0) і Нідерландах (41,8), найменша – в Італії (28,2), Румунії (29,2) та Греції (31,1). За даними Євростату, за останні 10 років очікувана середня тривалість трудового життя в ЄС зросла на 2,4 року – з 34,8 до 37,2.

Нагадаємо, середня фактична тривалість робочого тижня у Європейському союзі складає 36 годин. Проте у деяких країнах вона суттєво вища. Десять років тому середня тривалість фактичного робочого тижня в ЄС складала 37 годин. При цьому всередині Євросоюзу, як і раніше, спостерігаються значні відмінності. Найдовше у 2024 році працювали в Греції, де робочий тиждень становив у середньому 39,8 години, за ним слідували Болгарія (39), Польща (38,9) та Румунія (38,8).

До слова, у Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів. З 23 липня у Туреччині набула чинності постанова, згідно з якою роботодавці, які наймають іноземних громадян без дозволу на роботу, зобов'язані покрити всі витрати, пов'язані з їхньою депортацією.