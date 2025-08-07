Ринок праці в Європі: у яких секторах найбільше вакансій

У деяких галузях у Європі є вакуум у вакансіях

Працівники з технічного обслуговування потрібні у кожній галузі у багатьох країнах Європи

Ринок праці в Європі стрімко розвивається. Технологічні інновації та потреби, що змінюються, призводять до перетворення багатьох галузей. Проте є ті галузі, які надзвичайно потребують персоналу. Про це пише «Главком» із посиланням на Еuronews.

Euronews Business докладно розглядає 20 провідних галузей на основі оголошень про вакансії на глобальній платформі Indeed, що охоплює Велику Британію, Німеччину, Францію та Нідерланди, за період із березня по травень 2025 року.

Менеджмент, продаж, монтаж та обслуговування домінують

Менеджмент, продаж, монтаж та обслуговування незмінно займають перші п'ять місць у всіх чотирьох країнах у Великій Британії, Німеччині, Франції та Нідерландах, що робить їх найбільш затребуваними професіями в Європі.

Робота з встановлення та обслуговування обладнання складає 14,5% вакансій у Німеччині (найвища частка в цій країні), 9% у Нідерландах (друге місце), 6,9% у Франції (четверте місце) та 5,7% у Великій Британії (п'яте місце).

Фахівці з технічного обслуговування виконують широкий спектр робіт з ремонту інфраструктури, обладнання та інструментів у багатьох галузях промисловості. Вони допомагають забезпечити безперебійну роботу, перевіряючи та обслуговуючи машини та обладнання.

«Оскільки працівники з технічного обслуговування потрібні у кожній галузі, ця професія може стати для вас надійним вибором», – зазначає Indeed.

Техніки зі встановлення відповідають за правильне та своєчасне налаштування систем та пристроїв як для підприємств, так і для житлових будинків. Вони також мають великий попит у багатьох галузях.

На управлінські посади припадає 10,2% вакансій у Великій Британії (другий за величиною показник), 10,1% – у Нідерландах (найвищий показник), 7,6% – у Франції (третій) та 6,4% – у Німеччині (четвертий).

На продажі припадає 9,9% вакансій у Німеччині (друге місце), 9,2% – у Франції (перше місце), 8,5% – у Нідерландах (третє місце) та 6,7% – у Великій Британії (третє місце). Indeed підкреслює, що більшість компаній покладаються на кваліфіковані відділи продажу для отримання прибутку та досягнення успіху у бізнесі.

Приготування їжі та обслуговування також демонструють високу частку у трьох країнах: 10,4% – у Великій Британії (найвищий показник серед усіх секторів), 7,8% – у Франції (друге місце) та 5,9% – у Нідерландах. Дані Німеччини відсутні, оскільки цей сектор не включений у дослідження.

Адміністративна допомога також має великий попит. Її частка в оголошеннях про вакансії складає: 7,2% – у Німеччині, 4,7% – у Великій Британії, 4,4% – у Нідерландах та 3,6% – у Франції.

У середньому по чотирьох країнах розробка програмного забезпечення займає шосте місце з часткою 3,9% вакансій. Лідирує Німеччина з 5%, за нею слідують Нідерланди з 3,8%, Франція з 3,5% і Велика Британія з 3,1%.

Інші ключові сектори з часткою понад 3%

Чотири інші сектори, в яких середній показник по чотирьох країнах перевищує 3,5%, – це прибирання та санітарія, роздрібна торгівля, освіта та навчання, а також медсестринська справа.

Бухгалтерія, виробництво та виготовлення, а також будівництво мають середні частки від 3% до 3,5% по всіх чотирьох країнах.

У Великій Британії сфера особистого догляду та домашньої охорони здоров'я посідає четверте місце з часткою 6,3%. Освіта та викладання також займає значне місце – шосте з часткою 5,3%.

У Німеччині поряд з іншими затребуваними професіями частка вакансій у сфері ІТ-операцій та служби підтримки становить 4,3%. Загалом у Німеччині переважають технічні та адміністративні посади.

Франція і Бельгія: затребуваний медичний персонал

У Франції спостерігається різноманітність затребуваних ролей, зокрема велика кількість вакансій для прибиральниць (5,4%). Сектор охорони здоров'я також демонструє значну потребу: медсестри – 4,2%, персональний догляд та домашня охорона здоров'я – 4%, лікарі та хірурги – 3,6%.

На сестринську справу припадає 8,3% вакансій у Нідерландах, що робить його четвертим за величиною сектором. Частка лікарів та хірургів становить 2,4%, що свідчить про високий попит на посади у сфері охорони здоров'я, схожий на тенденції, що спостерігаються у Франції.

Догляд за дітьми також виділяється з часткою 1,9%, являючи собою унікальний високий попит у Нідерландах, порівняно з іншими чотирма країнами.

До слова, у Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців. Станом на серпень 2025 року в Німеччині працює 271 800 українських біженців. Вони мають офіційну роботу і сплачують внески до фондів соціального страхування.