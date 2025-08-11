Чи зараховується робота за кордоном в трудовий стаж: пояснення Пенсійного фонду

У відомстві дали відповідь на питання, яке турбує наразі багатьох українців

Українцям, які працюють за кордоном, будуть зараховувати стаж роботи до страхового стажу для призначення пенсії. Це стосується тих громадян, яким не вистачає необхідного страхового стажу в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду у Волинській області.

Як зараховується стаж за кордоном

Зарахування стажу, отриманого за кордоном, може відбуватися двома основними способами:

якщо Україна має міжнародний договір з країною, де ви працювали. Тоді стаж буде враховано відповідно до умов такого договору.

якщо ж немає такого договору, тоді до органів Пенсійного фонду України документи, що підтверджують роботу за кордоном. Це можуть бути довідки чи виписки, які видані відповідними органами іншої держави та підтверджують, що цей період роботи зараховується до стажу за їхнім законодавством.

Кому не зарахують стаж за кордоном

Не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України, особі, яка після на тимчасово окупованих територіях України після 19 лютого 2014 року особам, які:

проходили військову службу (службу) у Збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях Російської Федерації;

служили у збройних силах, правоохоронних органах, поліції або інших військових формуваннях Російської Федерації;

обіймали посади в органах державної служби чи місцевого самоврядування Російської Федерації;

добровільно працювали на керівних посадах в окупаційних адміністраціях чи незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях;

добровільно брали участь у незаконних збройних формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території України, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

