«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?

Іванна Гончар
Найтиповіший шукач роботи у столиці – це жінка з вищою освітою віком від 35 до 45 років

Київська служба зайнятості проаналізувала, хто найчастіше звертається по допомогу у пошуку нових кар’єрних можливостей. На основі отриманих результатів було складено детальний портрет середнього безробітного у столиці, передає «Главком».

Гендерний аспект

Серед зареєстрованих безробітних у Києві 73% становлять жінки.

Освітній рівень

Майже 80% зареєстрованих безробітних мають вищу освіту: понад 11% – професійно-технічну, понад 9% – середню освіту.

Вікова структура

Найбільша частка безробітних мають вік 36-44 роки (33%), далі – 45-54 роки (28%), 25-35 років (18 %).

Демографічний портрет шукача роботи в Києві

Найчастіше – це жінка з вищою освітою віком від 35 до 45 років. Вона має багаторічний досвід роботи за фахом та володіє як професійними, так і комунікаційними навичками.

Серед шукачок роботи виділяються дві основні категорії. Перша – це досвідчені фахівчині, часто з досвідом керівництва проєктами, які працювали у фінансово-економічній, юридичній чи управлінській сферах, зокрема в міжнародних компаніях.

Вони вмотивовані та готові швидко повернутися в професію, але прагнуть підвищити кваліфікацію, щоб відповідати сучасним вимогам роботодавців.

Друга категорія – жінки того ж віку, які тривалий час були зайняті вихованням дітей. Попри наявність вищої освіти, їм може бракувати актуального досвіду або розуміння сучасного ринку праці. Ці кандидатки потребують профорієнтації, навчання та розвитку навичок самопрезентації.

«Ми бачимо, що сьогодні ринок праці в Києві формують жінки з вищою освітою та досвідом. Це потужний кадровий потенціал. Наше завдання – не просто надати їм список вакансій, а запропонувати індивідуальну стратегію: допомогти оновити навички, підготувати до нових реалій ринку та впевнено повернути в професію. Ми зосереджуємося на цільових тренінгах, програмах перекваліфікації та персональній підтримці, щоб їхній досвід і мотивація стали ключем до успішного працевлаштування» – каже директор Київської служби зайнятості Дмитро Новицький.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій на працівників сфери обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями, фахівців з вищою освітою, некваліфікованих робітників.

Найбільшу нестачу роботодавці зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. 

До слова, ринок праці стрімко розвивається, і разом із ним змінюються навички, які роботодавці цінують найбільше. Оскільки автоматизація, штучний інтелект і віддалена робота змінюють сучасну діяльність людей, компанії шукають фахівців, здатних адаптуватися та досягати успіху. 

