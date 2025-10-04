Головна Країна Події в Україні
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
Україна продовжує комплексну політику, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії
фото: Офіс президента

У списки потрапили фізичні та юридичні особи, що мають безпосередній стосунок до військово-промислового комплексу Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень РНБО щодо запровадження та продовження санкцій, термін яких спливав. У списки потрапили фізичні та юридичні особи, що мають безпосередній стосунок до військово-промислового комплексу Росії, пов'язані з російським нафтовим сектором, а також компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами. Як інформує «Главком», про це повідомляє Офіс президента.

У першому указі – санкції проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб, спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та унеможливлення доступу до критичних технологій.

Під обмеження потрапили виробники дронів, авіаційних двигунів та оптичних приладів, а також постачальники імпортних технологій і компонентів до РФ в обхід санкцій. Це, зокрема, «Хардберрі Русфактор», що виготовляє безпілотники й системи протидії БпЛА та розробляє нейромережеві системи розпізнавання техніки для автоматичного цілевказання; завод «Юпітер», який виробляє оптичні та оптико-електронні прилади, приціли та мікрооптику для стрілецької зброї; оптико-механічне конструкторське бюро «Валдай», що випускає оптику, прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізійними системами; китайська Шеньчжень Вейляо Інтернешнл Трейд Ко., Лтд, пов’язана з постачанням компонентів для виробництва БпЛА на потреби підсанкційного заводу «Алабуга», який займається виготовленням ударних дронів типу Shahed («Герань»).

Другий указ спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До цього списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

Третім указом запроваджені санкції проти чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб, що пов’язані з нафтовим сектором Росії та фінансують продовження війни. Через різні бізнес-структури вони намагалися проникнути в українську фінансову систему, створюючи ризики прихованого впливу на банківську сферу.

Зокрема, санкції запроваджені проти гендиректора «Нєфтєавтоматіки» та цієї компанії, а також проти гендиректора Курганського заводу хімічного машинобудування та самого заводу.

Ці укази продовжують комплексну політику України, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії та недопущення впливу РФ на стратегічні сфери Української держави. Цього місяця має прискоритися робота над синхронізацією українських санкцій в юрисдикціях партнерів. Крім того, Україна розраховує на якнайшвидше ухвалення справді сильного 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики України. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк доповіли про результати роботи, зокрема нові санкційні кроки та синхронізацію з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому» уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк визнав, що процес конфіскації російських активів у країні стикається зі складнощами, але просувається вперед. За його словами, головним завданням є отримання рішення Вищого антикорупційного суду.

Теги: росія санкції машинобудування Володимир Зеленський Україна обмеження

