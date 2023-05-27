Голова Нацагентства з держслужби назвала нинішні зарплати чиновників приниженням

Алюшина вважає, в Україні спотворене суспільне уявлення про сутність державної служби

Наразі зарплати чиновників перебувають у критичному стані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з держслужби (НАДС) Наталія Алюшина.

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Зарплатні фонди цього року зменшено в середньому на 20%, а інфляція, за даними Нацбанку, сягає майже 30%. Відтак купівельна спроможність держслужбовців вже знизилася наполовину.

«Є посадовий оклад, надбавка за вислугу років і за ранг державної служби. Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн. З премією – до 14-15 тис. У державних службовців нижньої ланки в регіонах, як я казала, ситуація критична», – зазначила очільниця Агентства з держслужби.

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На думку Алюшиної, в Україні спотворене суспільне уявлення про сутність державної служби. Попередні уряди йшли у фарватері громадської думки та бачили в держслужбовцях хабарників.

«Сподіваюся, війна змінила ці хибні уявлення. Бо всі побачили, що люди на держслужбі працюють на межі можливостей. Вважаю, вони заслуговують мати гідну винагороду за роботу. Це засвідчило би визнання суспільством їхніх зусиль», – зазначила голова Агентства з держслужби.

За словами Наталії Алюшиної, держава не має права бути несправедливою щодо найнятих службовців. Вона визначає їм колосальні кваліфікаційні вимоги, законом обмежує можливість додаткового заробітку, але як роботодавець пропонує неприйнятну зарплату. І фактично цим принижує управлінців, які представляють її інтереси.

Нагадаємо, Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад.

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До слова, до повномасштабного вторгнення головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди.

На думку Алюшиної, критичність ситуації підтверджується довоєнною соціологією, коли 93% державних службовців були повністю або частково незадоволені рівнем заробітної плати. Йдеться про різні напрямки посад, але деякі є просто критичними.