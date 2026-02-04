Головна Спорт Новини
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
Шаміль Тарпіщев є президентом Федерації тенісу Росії

Тарпіщев заявив, що Росія обділяє спортсменів

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев заявив, що російські спортсмени потребують кращої пенсійної підтримки. Про це повідомляє «Главком».

«Розмір пенсії у спортсменів у Росії? Соціальні проблеми країни вирішуються позитивно у багатьох сферах. Думаю, настав час і у спорті додавати, бо багато заслужених людей зі званнями та досягненнями, вважаю, обділені.

Все-таки девальвація йде, і час змінюється, і ціни зростають», – сказав Тарпіщев у розмові з пропагандистами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

