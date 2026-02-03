Свириденко отримала «сумнівний приз». Гетманцев дав оцінку роботи прем’єрки за перші пів року

Нардеп про голову уряду: «Можу сказати, що вона дуже старається»

Юлія Свириденко прикладає значних зусиль на посаді прем’єр-міністра України. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев прокоментував роботу Юлії Свириденко на посаді прем’єр-міністра України за перші пів року. «Можу сказати, що вона дуже старається. Щось вдається, щось не вдається, але намагається зробити все можливе», – сказав Гетманцев.

Також Данило Гетманцев відповів на питання, чи можлива конкуренція між новообраним міністром енергетики України Денисом Шмигалем та Юлією Свириденко. «Я так не вважаю. Юлія Анатоліївна – самостійна постать, у неї є прекрасний, можливо, навіть найкращий контакт з президентом. І, знаючи Дениса Анатолійовича, можу сказати, що він точно не буде грати в політику та конкурувати з нею за першість. Він взагалі в політичні ігри не грає, і в цьому його велика перевага. Йому точно є чим зараз займатися. Там нема за що конкурувати, бо прем’єрське крісло зараз – це такий дуже сумнівний приз», – вважає посадовець.

17 липня 2025 року Верховна Рада України призначила прем'єр-міністром України Юлію Свириденко. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Данило Гетманцев в інтервʼю «Главкому» заявив, що народні депутати «Слуги народу» мають бути вдячні Національному антикорупційному бюро, яке, згідно з матеріалами справи про підкуп парламентарів, фактично протидіяло розвалу монокоаліції.

Також Данило Гетманцев назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим. Нардеп пообіцяв, що монобільшість за потреби знову увімкне турборежим, коли буде визначено чітку дату вступу України до ЄС. За його словами, це стане великою перемогою, якщо час прийняття Україну в блок буде зафіксовано в «мирному пакеті».