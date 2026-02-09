Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте: названо дату

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 грн на людину

З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна фінансова допомога для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Зокрема, мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї – батьків, дружини чи чоловіка загиблого воїна, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину. Нині ця сума становить 7 800 грн.

Виплати зростуть і для родин, де допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. Для них розмір підтримки становитиме не менше 10 020 грн на кожного замість нинішніх 6 100 грн.

Усі виплати щороку індексуватимуться, починаючи з 1 березня 2027 року.

До слова, звільнені цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. У 2025 році на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти використовувались зокрема на щорічні та одноразові виплати і забезпечення звільнених речами першої потреби.