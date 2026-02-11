Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок
Офіс омбудсмана уже направив запити до Міністерства оборони та МОЗ, щоб з’ясувати, як могла статися помилка
фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Омбудсмен підтвердив, що це перший подібний випадок в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жодних рішень про обов’язкове повернення одноразової грошової допомоги родиною військового Назара Далецького не ухвалювали. За його словами, на момент виплати коштів захисника офіційно вважали загиблим, тож родина отримала 15 млн  грн законно. Про це Лубінець сказав у ефірі телемарафону, пише «Главком».

Лубінець наголосив, що держава поки не має чіткого юридичного механізму дій у ситуаціях, коли військового помилково визнають загиблим, а згодом він повертається з полону. Саме тому зараз неможливо ухвалювати будь-які рішення щодо повернення коштів.

Омбудсмен підтвердив, що це перший подібний випадок в Україні, пов’язаний із помилковою ДНК-експертизою. Він уже направив запити до Міністерства оборони та МОЗ, щоб з’ясувати, як могла статися помилка, і чи потрібно перевіряти інші подібні справи.

За словами Лубінця, головне завдання – захистити права військового та його родини, а цей випадок має стати підставою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, які не завдаватимуть додаткової травми сім’ям захисників.

Нагадаємо, історія порятунку бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила Назара Далецького, якого вважали загиблим і поховали на Львівщині ще у 2022 році, створила складний юридичний прецедент.

Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця.

Таку заяву зробив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний під час сесії Львівської обласної ради. 46-річний мешканець села Великий Дорошів Назар Далецький вважався зниклим безвісти з травня 2022 року під час боїв на сході.

Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

Читайте також:

Теги: Лубінець полон соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Вчора, 12:47
Сергія в РФ незаконно засудили до довічного ув'язнення
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
8 лютого, 15:28
Полонені росіяни на Запорізькому напрямку
ЗСУ взяли в полон 11 окупантів на Запорізькому напрямку
8 лютого, 13:46
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Українці, які пройдуть ідентифікацію протягом лютого, отримають виплати одразу за два місяці
Пенсійний фонд відновлює виплати пенсіонерам-переселенцям: деталі
3 лютого, 21:34
Президент обговорив із главою уряду нові програми допомоги людям, які потерпають від суворої зими
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
3 лютого, 20:48
Євген Шибалов прямував на конфренцію у Гарварді, коли його зупинили на кордоні
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
28 сiчня, 22:32
Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
28 сiчня, 18:37
У Києві 1,2 тис. багатоповерхівок досі без опалення через російські удари
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
23 сiчня, 20:20

Суспільство

Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок
Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua