Родина отримала виплати, але воїн повернувся з полону: Лубінець прокоментував безпрецедентний випадок

Офіс омбудсмана уже направив запити до Міністерства оборони та МОЗ, щоб з’ясувати, як могла статися помилка

Омбудсмен підтвердив, що це перший подібний випадок в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жодних рішень про обов’язкове повернення одноразової грошової допомоги родиною військового Назара Далецького не ухвалювали. За його словами, на момент виплати коштів захисника офіційно вважали загиблим, тож родина отримала 15 млн грн законно. Про це Лубінець сказав у ефірі телемарафону, пише «Главком».

Лубінець наголосив, що держава поки не має чіткого юридичного механізму дій у ситуаціях, коли військового помилково визнають загиблим, а згодом він повертається з полону. Саме тому зараз неможливо ухвалювати будь-які рішення щодо повернення коштів.

Омбудсмен підтвердив, що це перший подібний випадок в Україні, пов’язаний із помилковою ДНК-експертизою. Він уже направив запити до Міністерства оборони та МОЗ, щоб з’ясувати, як могла статися помилка, і чи потрібно перевіряти інші подібні справи.

За словами Лубінця, головне завдання – захистити права військового та його родини, а цей випадок має стати підставою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, які не завдаватимуть додаткової травми сім’ям захисників.

Нагадаємо, історія порятунку бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила Назара Далецького, якого вважали загиблим і поховали на Львівщині ще у 2022 році, створила складний юридичний прецедент.

Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця.

Таку заяву зробив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний під час сесії Львівської обласної ради. 46-річний мешканець села Великий Дорошів Назар Далецький вважався зниклим безвісти з травня 2022 року під час боїв на сході.

Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.