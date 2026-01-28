За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%

Найвищі середні пенсії у столиці, найнижчі – на Тернопільщині

10,17 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що наразі середня пенсія в Україні складає 6 544 грн. За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Які пенсії отримують українці інфографіка: «Опендатабот»

Ще 15% пенсіонерів – це понад 1,5 млн людей – мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць. Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Середня пенсія в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Відрізняються й розміри виплат: найвищі середні пенсії традиційно у столиці – майже 9 тис. грн, найнижчі – на Тернопільщині: близько 5 тис. грн. Хоча загалом по країні пенсії зросли на 13%, у деяких регіонах зростання було значно відчутнішим – зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Більшість пенсіонерів – понад 82% – отримують виплати через банки. Водночас пенсія для багатьох – не єдине джерело доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких людей – 2,8 млн, а їх середня пенсія становить 7 160 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Підвищення пенсій торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

До слова, в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За словами міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.