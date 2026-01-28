Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%
Понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн
фото: glavcom.ua

Найвищі середні пенсії у столиці, найнижчі – на Тернопільщині

10,17 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що наразі середня пенсія в Україні складає 6 544 грн. За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

За рік середня пенсія в Україні зросла на 13% фото 1
Які пенсії отримують українці
Які пенсії отримують українці
інфографіка: «Опендатабот»

Ще 15% пенсіонерів – це понад 1,5 млн людей – мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць. Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Середня пенсія в Україні
Середня пенсія в Україні
інфографіка: «Опендатабот»

Відрізняються й розміри виплат: найвищі середні пенсії традиційно у столиці – майже 9 тис. грн, найнижчі – на Тернопільщині: близько 5 тис. грн. Хоча загалом по країні пенсії зросли на 13%, у деяких регіонах зростання було значно відчутнішим – зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Більшість пенсіонерів – понад 82% – отримують виплати через банки. Водночас пенсія для багатьох – не єдине джерело доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких людей – 2,8 млн, а їх середня пенсія становить 7 160 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Підвищення пенсій торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

До слова, в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За словами міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

Читайте також:

Теги: пенсія пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гетманцев наголосив, що різниця між пенсіями прокурорів і шахтарів є «абсолютно дикою»
«Дика ситуація». Гетманцев порівняв спецпенсії шахтарів та прокурорів
Сьогодні, 05:39
62-річний Жулін є срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор
Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію
26 сiчня, 15:13
Уряд готує пенсійну реформу, яку може стартувати цього або наступного року
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
26 сiчня, 09:46
На розпис пані Марія обрала українське вбрання
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
17 сiчня, 18:15
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
Роки навчання можна зарахувати до пенсійного стажу
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
9 сiчня, 10:10
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
30-річний киянин отримав підозру у шахрайстві
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці
2 сiчня, 15:05
З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини
Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня
1 сiчня, 07:00

Особисті фінанси

За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%
За рік середня пенсія в Україні зросла на 13%
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти
Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три

Новини

Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua