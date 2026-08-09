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Мережа заправок пояснила, навіщо запровадила ліміт на продаж пального

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мережа заправок пояснила, навіщо запровадила ліміт на продаж пального
Через підвищений попит UPG тимчасово обмежила продаж пального в одні руки
фото: UPG

На тлі підвищеного попиту мережа UPG тимчасово обмежила відпуск пального до 250 літрів в одні руки

Через підвищений попит мережа АЗС UPG тимчасово обмежила продаж пального – водіям відпускають не більше 250 літрів в одні руки. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «16 тонн зерна за тонну дизеля. Аграрії підійшли до межі».

Директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко розповів, що обмеження запровадили, щоб забезпечити пальним якомога більшу кількість клієнтів.

Водночас на гуртовому ринку ціни залишаються нестабільними й можуть змінюватися кілька разів на день. Станом на 7 серпня дизель коштує 87–94 грн за літр, бензин А-95 – 72–78 грн. На АЗС дизпальне продавалося за 89,9–98,9 грн/л, а А-95 – за 79,6–88,4 грн/л.

Петренко зазначає, що зараз головною проблемою ринку є вже не стільки ціна, скільки фізична наявність пального та швидкість його доставки. «На постачання одночасно впливають кілька факторів: критичне обміління Дунаю, ускладнення логістичних маршрутів через безпекові обмеження, атаки на судноплавство в Чорному морі та напружена ситуація на світовому ринку нафтопродуктів», – пояснив він.

У компанії поки не беруться прогнозувати, як змінюватимуться ціни в серпні-вересні. На ринок одночасно впливають світові котирування, логістика, доступність ресурсу та умови поставок, тому ситуація може змінюватися практично в режимі реального часу.

Нагадуємо, що мережі автозаправних станцій в Україні почали вводити ліміти на продаж дизельного пального одному клієнту. Обмеження коливаються від 50 до 100 літрів. Найчастіше такі обмеження вводять на станціях, розташованих на трасах, де пальне купують водії вантажівок та далекобійники. Серед причин: різниця між гуртовою (нафтобазовою) ціною та роздрібною ціною на заправках суттєво скоротилася, і купувати пальне на АЗС в якийсь момент стало вигідніше, ніж у гурті.

За інформацією незалежного експерта, однією з мереж, яка вже ввела ліміт у 100 літрів на одну заправку, була ОККО. Мережа інформацію про обмеження на своїх станціях спростовує

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Теги: нафта нафтопродукти ціни АЗС пальне

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